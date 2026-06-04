В результате атаки беспилотника на пригородный поезд в Крыму погиб один человек, трое ранены

Атака вражеского БПЛА на пассажирский поезд между Азовским и Керчью привела к гибели одного человека и ранениям трех пассажиров. Официальные лица объявили о мерах усиления ПВО и расследовании инцидента.

Вечером 7 апреля на железнодорожном участке между станциями Азовское и Керчь произошел обстрел железнодорожного состава, сопровождавшегося падением снаряда, запущенного вражеским беспилотным летательным аппаратом. По предварительным данным, в результате удара получен один смертельный случай, а еще три пассажира получили ранения различной тяжести.

Оперативные службы и сотрудники железнодорожного предприятия немедленно отреагировали на случившееся, эвакуировали пострадавших и приступили к оказанию медицинской помощи на месте. Транспортное средство было вынуждено прекратить движение, а участок пути закрыт для дальнейшего движения поездов до завершения расследования и устранения возможных последствий. Глава Республики Крым Сергей Аксенов выступил с пресс‑конференцией, где подтвердил полученную информацию и выразил соболезнования семье погибшего. По его словам, спасательные службы уже работают над тем, чтобы обеспечить безопасность оставшихся пассажиров и скорейшее их возвращение в безопасные пункты.

Аксенов подчеркнул, что инцидент стал очередным подтверждением необходимости укрепления противовоздушной обороны в регионе и повышения готовности к подобным атакам, которые могут быть направлены как на гражданскую, так и на стратегическую инфраструктуру. Он также пообещал, что ответственные органы проведут всестороннее расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия и привлечь к ответственности всех виновных. В ответ на нападение Министерство обороны РФ объявило о повышении уровня тревоги на воздушном пространстве Крымского полуострова.

Беспилотные аппараты, подозреваемые в проведении атаки, были идентифицированы как принадлежащие вражеским формированиям, действующим в рамках гибридных тактик. На фоне инцидента в регионе усилились меры по защите железнодорожных и дорожных магистралей, а также активизировалась работа по усилению пунктов наблюдения и систем раннего предупреждения. Эксперты отмечают, что такие инциденты способны усиливать социальную напряженность и вызывают обеспокоенность среди населения, которое ежедневно пользуется железнодорожным сообщением.

В ближайшие недели планируется проведение дополнительных учений сил ПВО и полиции, а также разработка новых протоколов взаимодействия между военными, правоохранительными органами и железнодорожными компаниями, чтобы минимизировать риск повторения подобных атак





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

БПЛА Поезд Крым Пострадавшие Безопасность

United States Latest News, United States Headlines