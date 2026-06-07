В отношении Хатуны Аташян возбуждены три новых уголовных дела о мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров. Общая сумма ущерба по ним составляет около 3,5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Валерий Саркисов. Ранее адвокат Саркисов сообщал РИА Новости, что Аташян признала вину и полностью возместила ущерб по всем ранее предъявленным эпизодам мошенничества на общую сумму около 800 тысяч рублей нескольким блогерам.

В отношении Хатуны Аташян возбуждены три новых уголовных дела о мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров. Три новых уголовных дела возбуждены в отношении Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров, общая сумма ущерб а по ним составляет около 3,5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Валерий Саркисов.

Ранее адвокат Саркисов сообщал РИА Новости, что Аташян признала вину и полностью возместила ущерб по всем ранее предъявленным эпизодам мошенничества на общую сумму около 800 тысяч рублей нескольким блогерам. Как сообщали в правоохранительных органах, в отдел полиции поступило более 20 заявлений. Аташян размещала в соцсетях предложения об организации туристических поездок за рубеж под видом рекламных контрактов или партнерских программ. Получив деньги, она под разными предлогами переносила даты или переставала выходить на связь.

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Три новых уголовных дела возбуждены в отношении Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров, общая сумма ущерба по ним составляет около 3,5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Валерий Саркисов.

Ранее адвокат Саркисов сообщал РИА Новости, что Аташян признала вину и полностью возместила ущерб по всем ранее предъявленным эпизодам мошенничества на общую сумму около 800 тысяч рублей нескольким блогерам. Как сообщали в правоохранительных органах, в отдел полиции поступило более 20 заявлений. Аташян размещала в соцсетях предложения об организации туристических поездок за рубеж под видом рекламных контрактов или партнерских программ. Получив деньги, она под разными предлогами переносила даты или переставала выходить на связь.

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Три новых уголовных дела возбуждены в отношении Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров, общая сумма ущерба по ним составляет около 3,5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Валерий Саркисов.

Ранее адвокат Саркисов сообщал РИА Новости, что Аташян признала вину и полностью возместила ущерб по всем ранее предъявленным эпизодам мошенничества на общую сумму около 800 тысяч рублей нескольким блогерам. Как сообщали в правоохранительных органах, в отдел полиции поступило более 20 заявлений. Аташян размещала в соцсетях предложения об организации туристических поездок за рубеж под видом рекламных контрактов или партнерских программ. Получив деньги, она под разными предлогами переносила даты или переставала выходить на связь.

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Мошенничество Хатуна Аташян Блогеры Туристические Поездки Ущерб

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метроНовая линия метрополитена улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч москвичей, заявил мэр столицы.

Read more »

Танкисты ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под АвдеевкойВ момент удара противник находился на расстоянии примерно 800 метров.

Read more »

Фадеев сообщил о гибели 175 мирных граждан в результате атак ВСУ на Белгородскую областьПо данным главы СПЧ, ранены почти 800 человек

Read more »

По делу о теракте в «Крокусе» потерпевшими признаны более 1700 человекВ рамках уголовного дела о теракте в Московской области были допрошены более 800 свидетелей.

Read more »

В Дмитровском округе Подмосковья построят рыбоперерабатывающий комплексДля жителей округа и близлежащих муниципалитетов будет создано около 800 рабочих мест

Read more »

Число умерших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило 1 тыс.Около 800 человек считаются пропавшими без вести

Read more »