Впервые в зоне проведения специальной военной операции состоялся воздушный крестный ход с иконой Небесного покровителя Архистратига Михаила. Святыня была перевезена на вертолете Ми-8 в сопровождении Ка-52, а в небе совершен молебен о даровании Победы. Инициатива направлена на укрепление духовного состояния военнослужащих.

В зоне проведения специальной военной операции ( СВО ) впервые состоялся воздушный крестный ход , охвативший полосу действий 27-й отдельной мотострелковой бригады и 68-й мотострелковой дивизии группировки войск «Запад». Ключевым элементом этого события стала икона Небесного покровителя Архистратига Михаила. Информация об этом была обнародована 18 апреля пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации.

Святыня была перевезена на борту вертолета Ми-8, который двигался в сопровождении ударного вертолета Ка-52, подчеркивая безопасность и значимость мероприятия. В ходе полета помощник командира соединения по работе с верующими, иерей Алексей Бурцев, провел молебен, посвященный испрошению дарования Победы. В своей речи к личному составу, иерей Алексей Бурцев выразил глубокую признательность летчикам, вертолетчикам и всем, кто обеспечивал данную службу, отметив их неоценимый вклад и оказанную помощь. Он подчеркнул важность возможности помолиться в небе, прославить Воскресшего Спасителя и призвать на помощь Архангела Михаила, который является небесным покровителем российских войск. «Слава Богу за всё, Божьей вам помощи. Спасибо за сотрудничество», — завершил свое обращение Бурцев, подчеркивая единство веры и боевого духа. Эти духовные инициативы являются неотъемлемой частью поддержки военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, и направлены на укрепление их морального состояния и веры. Ранее, 19 марта, в зоне СВО российские военнослужащие группировки войск «Центр» предприняли уникальный шаг, оборудовав блиндаж с отдельными молельными комнатами, предназначенными для бойцов различных конфессий: православных, мусульман и буддистов. По словам старшего священника мобильной группы, протоиерея Иоанна Ковалева, несмотря на религиозные различия, российские военнослужащие объединены общими ценностями, и духовенство трех представленных религий активно способствует их укреплению. Такие меры свидетельствуют о стремлении командования обеспечить духовную поддержку всем военнослужащим, независимо от их вероисповедания, создавая условия для соблюдения религиозных обрядов и поддержания внутреннего спокойствия. Кроме того, 1 июля 2025 года военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» открыли храм на харьковском направлении. Сообщается, что в пунктах дислокации военнослужащих продолжают открываться новые храмы, которые служат местами уединения, молитвы и духовного общения с священнослужителями после богослужений. Эти события демонстрируют комплексный подход к обеспечению благополучия военнослужащих, который включает не только материально-техническое обеспечение и боевую подготовку, но и заботу об их духовной жизни и морально-психологическом состоянии. Воздушный крестный ход с иконой Архистратига Михаила, оборудованные молельные комнаты для разных конфессий и открывающиеся храмы — все это элементы единой системы поддержки, призванной укрепить дух российских воинов в столь непростое время. Поддержка веры и духовности в войсках является важным фактором, способствующим повышению боеспособности и моральной устойчивости личного состава





