В московском ресторане «Джонджоли» выявлены серьезные нарушения санитарных норм: обнаружена кишечная палочка и многократное превышение микробов

В московском ресторане «Джонджоли» на Пятницкой улице обнаружены серьезные нарушения санитарных норм, включая наличие кишечной палочки в блюдах и многократное превышение количества микробов. Ведомство направило заявление в прокуратуру для согласования инспекции.

Сотрудники ресторана грубо пренебрегали элементарными санитарными нормами: приготовление пищи осуществлялось без использования перчаток, персонал работал в уличной одежде, что категорически недопустимо, а посуда и овощи не подвергались надлежащей обработке и мытью. Эти нарушения создавали идеальные условия для распространения бактерий и представляли прямую угрозу здоровью посетителей. Лабораторные исследования подтвердили серьезность ситуации, выявив наличие кишечной палочки в ряде блюд. Помимо этого, было зафиксировано многократное превышение предельно допустимой концентрации микробов, достигающее в отдельных случаях 15-кратной нормы. Эти данные вызывают серьезную обеспокоенность и требуют незамедлительного вмешательства надзорных органов. \Ситуация в московском ресторане «Джонджоли», расположенном на Пятницкой улице, вызывает серьезную озабоченность в связи с выявленными нарушениями микробиологических норм. В ходе лабораторных исследований, проведенных после получения тревожных сигналов, в образцах различных блюд были обнаружены серьезные отклонения от установленных стандартов. В частности, зафиксировано превышение уровня микробов в значительных масштабах, что свидетельствует о неудовлетворительном санитарном состоянии кухни и пренебрежении правилами гигиены. Кроме того, в части блюд было обнаружено присутствие кишечной палочки, что представляет собой прямую угрозу здоровью потребителей и может привести к серьезным пищевым отравлениям. Наиболее серьезные претензии вызвал ассорти пхали, где превышение количества микробов достигло 15-кратного значения, а также была выявлена кишечная палочка. В тёплом салате с курицей и шампиньонами также зафиксированы превышение нормы микробов в 7 раз и наличие кишечной палочки. Аналогичные нарушения были обнаружены в сациви из курицы (превышение в 4 раза) и в запечённых шампиньонах с сулугуни (почти в 4 раза). Особую тревогу вызывает тот факт, что даже блюда, прошедшие термическую обработку, не соответствовали установленным нормам. Это свидетельствует о систематическом нарушении санитарных правил и неспособности обеспечить безопасность приготавливаемой пищи. \Стоит напомнить, что аналогичная ситуация произошла ранее с сетью «Много лосося», где после расследования, проведенного SHOT ПРОВЕРКИ, были выявлены случаи отравления роллами и онигири. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», что подчеркивает серьезность последствий нарушений санитарных норм и необходимость жесткого контроля за деятельностью предприятий общественного питания. В случае с «Много лосося» сеть может столкнуться со штрафом в размере до 300 тысяч рублей, а руководству грозит наказание в виде принудительных работ или лишения свободы сроком до двух лет. Этот прецедент служит предостережением для всех представителей ресторанного бизнеса и подчеркивает важность соблюдения санитарных правил и норм для обеспечения безопасности потребителей. В свете последних событий и выявленных нарушений, надзорные органы должны усилить контроль за деятельностью предприятий общественного питания, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов и защитить здоровье граждан. Регулярные проверки, строгий контроль за соблюдением санитарных норм и оперативное реагирование на любые нарушения являются ключевыми факторами для обеспечения безопасности потребителей и поддержания доверия к предприятиям общественного питания.





