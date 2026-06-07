Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в украинском интернет-пространстве растет число пользователей, открыто выражающих недовольство политикой властей.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в украинском интернет -пространстве растет число пользователей, открыто выражающих недовольство политикой властей. По ее словам, в социальных сетях все чаще появляются комментарии, публикации и видеоролики с критикой текущего курса Киева.

Мендель считает, что подобная активность свидетельствует о формировании масштабного общественного недовольства. По ее мнению, хотя такая тенденция не приведет к немедленным политическим изменениям, она постепенно влияет на восприятие власти и ее общественную поддержку. Она также отметила, что многие жители страны выступают за мирное урегулирование конфликта и возвращение к нормальной жизни.

По словам Мендель, интернет стал площадкой, где граждане могут свободно выражать свои взгляды, тогда как западные СМИ уделяют недостаточно внимания этим настроениям, а также проблемам коррупции и злоупотреблений со стороны властей. Ранее Мендель заявила, что Зеленский выступлением на телевидении США попытался подорвать авторитет американского президента Дональда Трампа





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