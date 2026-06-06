В аэропорту Пулково задерживаются 30 рейсов

В аэропорту Пулково по состоянию на 08:00 мск задерживаются 30 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В аэропорту Пулково по состоянию на 08:00 мск задерживаются 30 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. Задержано на 2 и более часов - 17 рейса.

С запасных аэродромов ожидаем 13 бортов. В Пулково отметили, что службы, обеспечивающие обслуживание пассажиров и самолетов, переведены на усиленный режим работы. После открытия воздушного пространства аэропорт планирует оперативно приступить к восстановлению расписания полетов. Вместе с тем в график выполнения рейсов продолжают вноситься изменения.

В пресс-службе подчеркнули, что обстановка в терминале остается спокойной, а пассажиры, ожидающие вылета, обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Также в аэропорту призвали пассажиров оставлять обратную связь через официальные каналы связи, отметив важность комфортного пребывания в терминале в период ожидания. Ранее сообщалось о том, что Петербург и Ленобласть подверглись масштабной атаке БПЛА





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Задержка Рейсов Аэропорт Пулково Воздушная Гавань

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