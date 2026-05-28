В администрации президента США обсуждают выпуск новой банкноты номиналом 250 долларов с изображением Дональда Трампа

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают выпуск новой банкноты номиналом 250 долларов с изображением лидера. Инициативу продвигают казначей Брендон Бич и его советник Майк Браун. Они добиваются ускоренной разработки купюры через Бюро гравировки и печати. Чиновники уже подготовили несколько вариантов дизайна.

Они добиваются ускоренной разработки купюры через Бюро гравировки и печати. Чиновники уже подготовили несколько вариантов дизайна. На одном из макетов лицо Трампа размещено в центре банкноты рядом с подписями президента и главы Минфина. Если проект реализуют, Трамп может стать первым за 150 лет человеком, изображённым на долларовой банкноте при жизни.

Сейчас соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Конгрессе. Ранее сообщалось, что подпись президента США Дональда Трампа появится на бумажных долларовых купюрах. Выпуск обновлённых банкнот приурочат к 250-летию со дня основания страны. По данным Минфина США, первые купюры номиналом 100 долларов с новой подписью начнут печатать в июне, после чего изменения постепенно распространят и на другие банкноты.

При этом подпись казначея США уберут с банкнот впервые за 165 лет





