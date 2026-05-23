В Японии предложили расширить закупки российской нефти в связи с рисками вокруг Ормузского пролива. Депутат Мунэо Судзуки считает, что это может быть выгодно для Токио с точки зрения энергетической стабильности.

Он напомнил, что ранее нефть с российского проекта «Сахалин-2» уже поставлялась на японский рынок. В своем блоге Судзуки отметил, что вопрос энергобезопасности напрямую связан со спокойствием и благополучием граждан страны. По его мнению, власти Японии должны учитывать текущую международную ситуацию и внимательнее подходить к диверсификации поставок энергоресурсов. Депутат также подчеркнул, что страна практически не располагает собственными источниками нефти, а около 90% импорта приходится на государства Ближнего Востока.

В этих условиях, считает он, Токио стоит активнее использовать географическую близость российских ресурсов и пересмотреть подход к энергетическому сотрудничеству. Ранее Мунэо Судзуки заявил, что антироссийские санкции, введённые в период премьерства Фумио Кисиды, стали негативным фактором для страны и нанесли ущерб её национальным интересам. Сейчас Япония сталкивается с новыми вызовами, связанными с ситуацией вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть нефтяных поставок в Азию.

В этой связи депутат считает, что Япония должна активнее сотрудничать с Россией в области энергетики и использовать географическую близость российских ресурсов. Это может помочь Японии диверсифицировать поставки энергоресурсов и снизить зависимость от импорта нефти из Ближнего Востока. Кроме того, депутат подчеркнул, что сотрудничество в области энергетики может стать важным фактором в укреплении отношений между двумя странами.

