В Якутии спасли мужчину после клинической смерти от переохлаждения: уникальная методика реанимации

В якутском городе Мирный врачи спасли мужчину, который перенес клиническую смерть в результате переохлаждения. Специалисты использовали методику "размораживания", ранее внедренную в республике, что позволило вернуть пациента к жизни. Подробности невероятного спасения и опыт врачей.

Москва, 13 апреля - АиФ-Москва. В якутском городе Мирный произошел невероятный случай спасения человека, которому удалось выжить после клинической смерти, вызванной переохлаждение м. Инцидент произошел в конце марта, когда мужчина возвращался домой после застолья. Не рассчитав силы, он заснул на скамейке, подвергшись воздействию низких температур. Прохожие, заметив состояние мужчины, немедленно вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики, осмотрев пострадавшего, констатировали клиническую смерть: отсутствие сердцебиения, нулевое давление и прямая линия на кардиограмме. Незамедлительно начались реанимационные мероприятия. Об этом сообщило ГБУ РС Мирнинской ЦРБ в социальных сетях, делясь подробностями сложной спасательной операции. Была предпринята попытка реанимации на месте, однако ситуация требовала более решительных мер и специализированного оборудования. Бригада скорой помощи оперативно связалась с дежурным врачом – анестезиологом-реаниматологом Дмитрием Босиковым. Именно он, благодаря своему опыту и внедренной ранее в республике методике «размораживания» при переохлаждении, сыграл ключевую роль в спасении жизни человека. Доктор принял решение о необходимости немедленной госпитализации пациента в отделение реанимации. Врачи приступили к деликатному процессу постепенного «размораживания», чтобы избежать повреждения мелких сосудов и предотвратить отек головного мозга. Данный процесс требовал особого внимания и профессионализма, ведь малейшая ошибка могла привести к необратимым последствиям. По словам представителей медучреждения, на протяжении четырех часов температуру тела пациента поднимали с 24 до 34 градусов Цельсия. Это был трудоемкий и кропотливый процесс, требующий постоянного контроля и корректировки действий. Только после стабилизации состояния началась основная фаза реанимационных мероприятий. Спустя 25 минут после начала активных действий, у пациента появилось сердцебиение, что стало первым признаком успешного спасения. После восстановления сердечной деятельности, мужчину ввели в состояние искусственной комы для обеспечения его дальнейшего выздоровления и предотвращения возможных осложнений. Спустя сутки он пришел в сознание, жизненно важные функции организма начали постепенно восстанавливаться. В частности, возобновилась работа почек, что свидетельствовало о положительной динамике. Пациента поместили в стационар для дальнейшего лечения и наблюдения, где он пробыл пять дней. По завершении лечения и после тщательного обследования, мужчину выписали домой в удовлетворительном состоянии. Этот случай стал ярким примером слаженной работы медиков, их профессионализма и использования передовых медицинских технологий. Важно отметить, что данный случай демонстрирует важность быстрой реакции и квалифицированной медицинской помощи в критических ситуациях. Параллельно с этой новостью, стало известно о трагическом случае, произошедшем в Омске, где болельщик хоккейного клуба «Авангард» скончался в больнице непосредственно перед матчем против московского ЦСКА. Эти события подчеркивают важность заботы о здоровье и необходимость внимательного отношения к своему самочувствию





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Якутия Мирный Реанимация Клиническая Смерть Переохлаждение Спасение Медицина

United States Latest News, United States Headlines