Южно-Сахалинск, 23 мая 2026. Следственными и трудовыми инспекциями начата проверка в связи с нападением неизвестного на сотрудника скорой помощи. Медик был агрессией одоस्तोен во время выезда на вызов в Южно-Сахалинске. Информация о происшествии поступила в Гострудинспекцию от областного Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. По предварительным данным, инцидент произошёл 21 мая 2026 года. Во время работы на вызове неизвестный напал на врача, в результате чего сотрудник получил побои. Следственная проверка организована, материалы изучаются с опасениями о хулиганстве. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают участников.

В Южно-Сахалинске следователи и трудовая инспекция начали проверку после нападения на сотрудника скорой помощи.

Медик подвергся агрессии во время выезда на вызов. Информация о происшествии поступила в Государственную инспекцию труда от областного Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. По предварительным данным, инцидент произошёл 21 мая 2026 года. Во время работы на вызове неизвестный напал на врача, в результате чего сотрудник получил побои.

После публикаций о случившемся в соцсетях проверку организовали следователи Южно-Сахалинска. В региональном управлении СК уточнили, что материалы изучаются по признакам статьи о хулиганстве. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают участников и проверяют сведения из открытых источников. В Гострудинспекции сообщили, что расследованием несчастного случая займётся специальная комиссия под руководством представителя ведомства.

После завершении проверки будет принято процессуальное решение.





