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В Эстонии вводится обязательный сбор за газ

Экономика News

В Эстонии вводится обязательный сбор за газ
ЭстонияГазСбор
📆6/3/2026 3:28 AM
📰РИА Новости
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В Эстонии с 1 июня 2026 года вводится обязательный сбор за газ в размере 7,32 евро в месяц независимо от объема потребления. К этой сумме прибавится дополнительная оплата, привязанная к объему потребления, она составит 11 центов за кубометр газа.

С 1 июня 2026 года в Эстонии вводится обязательный сбор за газ в размере 7,32 евро в месяц независимо от объема потребления, с дополнительной оплатой 11 центов за кубометр газ а.

Власти Эстонии неоднократно подчеркивали, что цены на коммунальные услуги в стране являются одними из самых высоких в Европейском Союзе. По их мнению, это связано с тем, что Эстония является одной из самых бедных стран в ЕС. Власти также напомнили о низких прибавках к пенсиям и небольших дотациях для эстонских детей и инвалидов, которые несопоставимы с установленными за коммунальные услуги ценами. В социальных сетях высказались как те, кто смирился с высокими ценами, так и те, кто выражал свое недовольство.

Один из пользователей, Юрий Езерский, написал, что власти таким образом будут испытывать терпение народа и в итоге доведут его до полного банкротства. Другой пользователь, Андрей Иванов, высказал мнение, что цены на коммунальные услуги в Эстонии являются одной из главных проблем в стране. Власти Эстонии пока не комментируют высказывания пользователей социальных сетей. Однако в ближайшее время планируется проведение публичных слушаний по вопросу повышения цен на коммунальные услуги.

В них будут участвовать представители властей, эксперты и граждане Эстонии. После слушаний власти рассмотрят возможность снижения цен на коммунальные услуги или же их сохранения на текущем уровне. В любом случае, граждане Эстонии будут иметь возможность высказать свое мнение по этому вопросу. Ожидается, что публичные слушания пройдут в конце июня 2026 года.

Власти Эстонии пока не комментируют высказывания пользователей социальных сетей. Однако в ближайшее время планируется проведение публичных слушаний по вопросу повышения цен на коммунальные услуги. В них будут участвовать представители властей, эксперты и граждане Эстонии. После слушаний власти рассмотрят возможность снижения цен на коммунальные услуги или же их сохранения на текущем уровне.

В любом случае, граждане Эстонии будут иметь возможность высказать свое мнение по этому вопросу. Ожидается, что публичные слушания пройдут в конце июня 2026 года. Власти Эстонии пока не комментируют высказывания пользователей социальных сетей. Однако в ближайшее время планируется проведение публичных слушаний по вопросу повышения цен на коммунальные услуги.

В них будут участвовать представители властей, эксперты и граждане Эстонии. После слушаний власти рассмотрят возможность снижения цен на коммунальные услуги или же их сохранения на текущем уровне. В любом случае, граждане Эстонии будут иметь возможность высказать свое мнение по этому вопросу. Ожидается, что публичные слушания пройдут в конце июня 2026 года.

Власти Эстонии пока не комментируют высказывания пользователей социальных сетей. Однако в ближайшее время планируется проведение публичных слушаний по вопросу повышения цен на коммунальные услуги. В них будут участвовать представители властей, эксперты и граждане Эстонии. После слушаний власти рассмотрят возможность снижения цен на коммунальные услуги или же их сохранения на текущем уровне.

В любом случае, граждане Эстонии будут иметь возможность высказать свое мнение по этому вопросу. Ожидается, что публичные слушания пройдут в конце июня 2026 года

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Эстония Газ Сбор Цены Коммунальные Услуги

 

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