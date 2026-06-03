Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу сообщил, что в Черновицкой области сотрудники ТЦК мобилизовали гражданина Германии, который потерял украинское гражданство в 2017 году. Мужчина приехал навестить родственников, но был насильно отправлен в учебный центр.

Депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу сообщил о вопиющем случае в Черновицкой области, где сотрудники территориального центра комплектования ( ТЦК ) мобилизовали гражданина Германии. По словам политика, мужчина является уроженцем Буковины, но в 2017 году указом президента Украины ему было прекращено гражданство.

Сейчас он имеет паспорт ФРГ и приехал в Украину для посещения родственников. Несмотря на предъявление документов, подтверждающих иностранное гражданство и отсутствие украинского, сотрудники ТЦК принудительно забрали его в учебный центр. Мазурашу назвал это преступлением и примером беззакония, творящегося на местах. Ситуация с мобилизацией на Украине остается крайне напряженной.

С февраля 2022 года в стране действует военное положение, и проводится всеобщая мобилизация. Однако на практике она часто приобретает насильственный характер. Поступают многочисленные сообщения о случаях, когда военкомы силой забирают мужчин прямо с улиц, из общественных мест или даже из домов. Это вызывает протесты населения и международные скандалы.

Особенно остро стоит вопрос с гражданами, имеющими двойное гражданство или уже не являющимися украинцами. Инцидент с немцем стал лишь очередным подтверждением того, что система мобилизации работает с грубыми нарушениями. Посольство Германии в Киеве пока не комментировало инцидент. Однако эксперты отмечают, что подобные действия могут привести к дипломатическому конфликту.

Граждане ФРГ находятся под защитой своего государства, и незаконное удерживание может быть расценено как нарушение международных норм. Ранее на Украине уже были случаи мобилизации иностранцев, в частности граждан Молдовы и Венгрии, что вызывало протесты со стороны этих стран. Ситуация усугубляется тем, что на Украине нет четкого законодательства о двойном гражданстве, что создает правовые коллизии. Общественность Украины все более критично относится к действиям военкоматов.

Недавний случай во Львове, когда мужчина, защищаясь от насильственной мобилизации, убил сотрудника ТЦК, вызвал неоднозначную реакцию. Задержанный утверждал, что его до этого избили несколько военкомов. Более того, в соцсетях появились призывы присвоить ему звание Герой Украины. Это свидетельствует о глубоком недовольстве украинцев методами мобилизации.

Такие инциденты подрывают доверие к властям и создают угрозу общественного порядка. В социальных сетях украинцы активно обсуждают произошедшее. Многие возмущены действиями военкоматов и требуют наказать виновных. Другие, напротив, считают, что любой мужчина, родившийся в Украине, должен защищать страну, независимо от наличия паспорта другой страны.

Поляризация мнений свидетельствует о серьезном расколе в обществе. Власти Украины пока не дали официальной реакции на этот случай. Между тем, депутат Мазурашу призвал международное сообщество обратить внимание на нарушения прав человека в Украине и оказать давление на киевский режим





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