В Чехии задержан пилот гоночного болида, разъезжавший по дорогам общего пользования

Чешская полиция задержала водителя гоночного болида, который в течение нескольких лет совершал заезды по дорогам общего пользования. Обстоятельства дела, детали автомобиля и возможные последствия для пилота.

В последнее время в новостных лентах и социальных сетях периодически появлялись видеоролики, на которых гоночный болид , окрашенный в ливрею Ferrari образца 2000-х годов, колесил по дорогам общего пользования. Загадочный пилот, управлявший этой машиной, время от времени устраивал заезды на шоссе, пока наконец не был задержан чешской полицией. Разберемся, почему на поимку потребовалось так много времени, что это за автомобиль, и какое наказание грозит водителю.

Изначально предполагалось, что это старое шасси серии GP2, но сын владельца утверждает, что все намного интереснее. По его словам, автомобиль ошибочно приписывают к GP2 из-за формы носа. На самом деле, это прототип, разработанный компанией Dallara в 2006 году. Он был создан с учетом тогдашнего регламента Формулы-1 и оснащен двигателем Ferrari мощностью 690 л.с. Предполагается, что в тестах даже принимал участие . Всего в мире существует два таких прототипа. После закрытия проекта Dallara, один из автомобилей использовался британцем Дэвидом Хаузером в соревнованиях по скоростному подъему на холм, а затем оказался в Чехии. Сначала чешские владельцы, возможно, планировали просто поставить автомобиль в коллекцию, но затем решили привлечь внимание и начали создавать видео для YouTube-канала Trackzone. «Если у вас дома такая машина, вы не будете просто на нее смотреть, — заявил журналистам сын владельца Лукаш. — По моему мнению, если машина не предназначена для езды по шоссе, это не значит, что на ней нельзя ездить. Водители, которые ездят по дорогам со скоростью 40 км/ч, намного опаснее».\Странная «формула» появлялась на шоссе D4 как минимум четырежды — в 2019 году, в 2022-м, в августе 2025-го и вновь в сентябре. Только в последнем случае полиция задержала гонщика. В 2019 году его уже останавливали, но тогда пилот отказался снять шлем, что сделало его идентификацию невозможной, и водителя отпустили. Однако в сентябре 2025 года ситуация изменилась. Водитель не только выезжал на шоссе, снимая все на камеру, но и заехал на обычную автозаправку, откуда поступил сигнал в полицию, а затем еще один — с шоссе. Полиция организовала погоню и настигла красный болид в тот момент, когда его уже буксировали домой, а за рулем находился пилот. Несмотря на требования полицейских, «формулу» затащили во двор, где владельцы попытались оспорить правомерность присутствия полиции на частной территории. После долгих препирательств 51-летний водитель все-таки вышел из кокпита и позволил себя идентифицировать. В полиции заявили: «Водитель «формулы», остановленный и идентифицированный полицией, отказался комментировать ситуацию. Водитель прошел тесты на алкоголь и наркотики, оба дали отрицательный результат. Полиция продолжит расследование в рамках административного дела. Ему грозит штраф в несколько тысяч крон и запрет на вождение».\Сам 51-летний пилот хранит молчание, но его сын Лукаш активно общается с журналистами. Он является одним из ведущих YouTube-канала, на котором публиковались видео заездов «формулы» на шоссе. Лукаш отстаивает свою точку зрения: «Полицейские оказались на частной территории и нарушили наши права. На мой взгляд, это было абсолютно необязательно и просто незаконно. Вероятно, прибыло больше полицейских, чем когда случается убийство. И все это из-за подозрения в нарушении правил дорожного движения. Они увидели, как мы буксируем болид Формулы-1, который, по их предположениям, до этого гонял по шоссе. Нам про это ничего не известно», — заявил Лукаш. Он и его отец строят защиту на том, что полиции еще предстоит доказать, что по шоссе гоняла именно эта машина и за рулем находился тот же человек. А что одни и те же люди буксируют болид и выкладывают видео с его заездами, так это, по их мнению, всего лишь совпадение. «Все заезды всегда проходили без проблем, — добавляет Лукаш. — Все в курсе, что «формула» ездит по шоссе в Чехии с 2019 года, люди к этому привыкли. Машина всегда ездила на скорости от 180 до 200 км/ч и не подвергала никого опасности. Она просто ездила — без каких-либо опасных маневров. Другие люди ездят намного опаснее». Дальнейшую судьбу пилота и его болида будет решать суд. Если вина гонщика будет доказана, ему грозит не только штраф и лишение прав, но и конфискация автомобиля





Чехия Полиция Гоночный Болид Формула Задержание ДТП Нарушение ПДД Автоспорт

