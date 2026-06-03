Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru допустил, что они могли атаковать в том числе и Старобельск. Ранее в СК заявили, что Старобельск в ЛНР атаковали из Харьковской области. "ВСУ атакуют регионы РФ не только из Харьковской области, места запуска дронов присутствуют по всей линии соприкосновения. В Харьковской области находится подразделение женщин, отряд "Небесная Мара". Они отличаются особой жестокостью, особенно те боевички, которые потеряли в ходе боевых действий своих мужей, они могли мстить российским детям и пытаться отразить свои низменные переживания на жизни и благополучии детей, в том числе в Старобельске". Российские силовики сообщили, что операторов БПЛА из отряда "Небесная Мара" ВСУ перебросили в Сумскую область для ударов по приграничным районам РФ. Генпрокурор Александр Гуцан ранее заявил, что в качестве обвиняемых по делу об ударе по колледжу в Старобельске привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных сил Украины "Птицы Мадьяра" Андрей Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Олег Иващенко. Оцените материал Обществоспецоперация на Украинеэксклюзивэксклюзивные новости

Москва, 3 июня - АиФ-Москва. В Харьковской области действует женский отряд , который наносит удары по российским территориям , эти женщины проявляют особую жестокость. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru допустил, что они могли атаковать в том числе и Старобельск.

Ранее в СК заявили, что Старобельск в ЛНР атаковали из Харьковской области.

"ВСУ атакуют регионы РФ не только из Харьковской области, места запуска дронов присутствуют по всей линии соприкосновения. В Харьковской области находится подразделение женщин, отряд "Небесная Мара". Они отличаются особой жестокостью, особенно те боевички, которые потеряли в ходе боевых действий своих мужей, они могли мстить российским детям и пытаться отразить свои низменные переживания на жизни и благополучии детей, в том числе в Старобельске".

Российские силовики сообщили, что операторов БПЛА из отряда "Небесная Мара" ВСУ перебросили в Сумскую область для ударов по приграничным районам РФ. Генпрокурор Александр Гуцан ранее заявил, что в качестве обвиняемых по делу об ударе по колледжу в Старобельске привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных сил Украины "Птицы Мадьяра" Андрей Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Олег Иващенко. Оцените материал Обществоспецоперация на Украинеэксклюзивэксклюзивные новост





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Женский Отряд Наносит Удары По Российским Территориям Особая Жестокость ВСУ Операторов БПЛА Отряд \Небесная Мара\ Подразделение Женщин Генеральный Прокурор Украины Обвиняемые По Делу Об Ударе По Колледжу В Стар

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Актриса Людмила Зайцева раскрыла, как относится к ГурченкоАктриса Людмила Зайцева призналась в беседе с aif.ru , что хорошо относится к актрисе Людмиле Гурченко.

Read more »

Как вывести на даче хмель?Aif.ru собрал советы опытных садоводов о том, как избавиться от хмеля в огороде.

Read more »

«Прекратила своё существование». Что могло погубить «Луну-25»?Пока специалисты анализируют ситуацию, aif.ru разобрал версии, что именно могло случиться со станцией.

Read more »

Как правильно говорить: КупЯнск или КУпянск?Aif.ru разобрался, как ставить ударение в названии украинского города.

Read more »

Летние качели. Эксперт объяснил, когда в РФ перестанут расти цены на бензинВ интервью aif.ru Станислав Митрахович рассказал, почему выросла стоимость бензина в августе.

Read more »

Какие цветы не принято дарить учителям на 1 сентября?Aif.ru собрал рекомендации от флориста, врача и экспертов по этикету.

Read more »