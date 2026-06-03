В Харьковской области действует женский отряд, наносящий удары по российским территориям

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru допустил, что они могли атаковать в том числе и Старобельск. Ранее в СК заявили, что Старобельск в ЛНР атаковали из Харьковской области. "ВСУ атакуют регионы РФ не только из Харьковской области, места запуска дронов присутствуют по всей линии соприкосновения. В Харьковской области находится подразделение женщин, отряд "Небесная Мара". Они отличаются особой жестокостью, особенно те боевички, которые потеряли в ходе боевых действий своих мужей, они могли мстить российским детям и пытаться отразить свои низменные переживания на жизни и благополучии детей, в том числе в Старобельске". Российские силовики сообщили, что операторов БПЛА из отряда "Небесная Мара" ВСУ перебросили в Сумскую область для ударов по приграничным районам РФ. Генпрокурор Александр Гуцан ранее заявил, что в качестве обвиняемых по делу об ударе по колледжу в Старобельске привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных сил Украины "Птицы Мадьяра" Андрей Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Олег Иващенко. Оцените материал Обществоспецоперация на Украинеэксклюзивэксклюзивные новости
Москва, 3 июня - АиФ-Москва. В Харьковской области действует женский отряд , который наносит удары по российским территориям , эти женщины проявляют особую жестокость. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru допустил, что они могли атаковать в том числе и Старобельск.
Ранее в СК заявили, что Старобельск в ЛНР атаковали из Харьковской области.
"ВСУ атакуют регионы РФ не только из Харьковской области, места запуска дронов присутствуют по всей линии соприкосновения. В Харьковской области находится подразделение женщин, отряд "Небесная Мара". Они отличаются особой жестокостью, особенно те боевички, которые потеряли в ходе боевых действий своих мужей, они могли мстить российским детям и пытаться отразить свои низменные переживания на жизни и благополучии детей, в том числе в Старобельске".
Российские силовики сообщили, что операторов БПЛА из отряда "Небесная Мара" ВСУ перебросили в Сумскую область для ударов по приграничным районам РФ. Генпрокурор Александр Гуцан ранее заявил, что в качестве обвиняемых по делу об ударе по колледжу в Старобельске привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных сил Украины "Птицы Мадьяра" Андрей Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Олег Иващенко. Оцените материал Обществоспецоперация на Украинеэксклюзивэксклюзивные новост
Женский Отряд Наносит Удары По Российским Территориям Особая Жестокость ВСУ Операторов БПЛА Отряд \Небесная Мара\ Подразделение Женщин Генеральный Прокурор Украины Обвиняемые По Делу Об Ударе По Колледжу В Стар
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