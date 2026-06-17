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В Удмуртии запретят продажу вейпов и жидкостей к ним с 1 марта 2027 года

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В Удмуртии запретят продажу вейпов и жидкостей к ним с 1 марта 2027 года
УдмуртияГоссоветВейпы
📆6/17/2026 6:27 AM
📰aifonline
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Госсоветом Удмуртии принят законопроект о полном запрете на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Это решение будет реализовано с 1 марта 2027 года.

В Удмуртии запрет ят продажу вейпов и жидкостей к ним с 1 марта 2027 года. Госсовет ом республики уже принято решение о полном запрет е на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним.

Этот законопроект, как ожидается, будет принят осенью этого года. Председатель профильной комиссии Госсовета Удмуртии Александр Шаклеин заявил, что обсуждение инициативы велось с депутатами и медицинским сообществом, которые поддержали идею полного запрета. По его словам, федеральный закон был принят ранее, и регион готов к реализации соответствующих мер. 9 июня Госдума приняла законопроект, предоставляющий регионам право вводить ограничения на розничную продажу электронных систем доставки никотина.

Режим регулирования будет действовать в течение пяти лет - с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. По итогам этого периода планируется оценка эффективности ограничений и возможная корректировка федерального законодательства. Таким образом, действующие точки продаж получат около девяти месяцев на подготовку к введению ограничений. Таким образом, теперь все точки продажи в Удмуртии будут обязаны прекратить продажу вейпов и жидкостей к ним уже с 1 марта 2027 года

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Удмуртия Госсовет Вейпы Запрет

 

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