В Тульской области нашли пропавшую семилетнюю девочку, в Краснодарском крае раскрыто убийство 11-летней школьницы

В Щёкинском районе Тульской области завершились поиски семилетней девочки, пропавшей после прогулки. Ребёнка обнаружили в гостях у подруги и передали отцу. В это же время в Краснодарском крае раскрыто убийство 11-летней девочки, подозреваемый задержан.

В Щёкинском районе Тульской области завершились поиски семилетней девочки, пропавшей после прогулки 30 апреля. По информации пресс-службы МВД, ребёнка обнаружили в гостях у подруги. Сотрудники полиции передали девочку отцу, её жизни ничего не угрожает.

В поисках участвовали добровольцы из Тульской, Орловской и Калужской областей, а также отряд «ЛизаАлерт», который выразил благодарность правоохранительным органам, местным жителям и администрации за предоставление места под штаб поиска.

«Девочка была найдена сотрудниками полиции в гостях у подружки, сейчас она передана отцу, её жизни ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе, передаёт ТАСС. Напомним, что ранее в Тульской области пропала семилетняя девочка из города Советск. Она не вернулась домой после прогулки, что вызвало масштабные поисковые мероприятия. В это же время в Краснодарском крае следователи спустя пять дней поисков нашли 11-летнюю девочку мёртвой.

Следственный комитет подтвердил, что смерть ребёнка носит насильственный характер. Правоохранители задержали 31-летнего мужчину из соседнего хутора Белый. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступления. На месте обнаружения тела работают эксперты-криминалисты.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего». Следователи устанавливают мотивы и детали произошедшего.





