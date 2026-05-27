Две школы в Томской области ввели запрет на одежду с иностранными надписями, ссылаясь на рекомендации департамента образования. История вызвала резонанс, депутаты Госдумы попросили проверить правомерность, а школы отменили приказы. Также обсуждаются другие случаи борьбы с иностранными символами, в том числе дисквалификация спортсмена и замена песен на выпускном.

В Томской области разразился скандал вокруг запрет а на одежду с иностранными надписями в школах. Руководство двух образовательных учреждений выпустило приказы, предписывающие ученикам не носить вещи с надписями на иностранных языках.

Администрации ссылались на рекомендации департамента образования региона, направленные на профилактику радикализации молодежи. По мнению директоров, за непонятными словами могут скрываться призывы к насилию или пропаганда чуждых ценностей. Однако данная инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди родителей, педагогов и общественности. Депутаты Государственной Думы обратились в Рособрнадзор с просьбой проверить обоснованность таких ограничений.

В ответ администрация Томской области заявила, что областной департамент образования выпустил лишь общий приказ о профилактике радикализации, а конкретный пункт о запрете иностранных надписей был личной инициативой директоров. После этого обе школы удалили скандальные документы со своих официальных сайтов. Это не единичный случай: в Краснодарском крае спортсмена дисквалифицировали за логотип итальянской фирмы на плавках и шапочке, сославшись на то, что бренд ушел из России.

В Рязанской области на выпускном вечере школьникам запретили танцевать вальс под песню Стинга, заменив ее на композицию из патриотического сериала. Подобные инциденты происходят во многих регионах, вызывая споры о пределах патриотизма и здравого смысла. Подобные ограничения участились после начала специальной военной операции. Общественники и ветераны нередко критикуют использование западной символики, даже не связанной с политикой.

В Перми чиновнику пришлось извиняться за шапку с норвежским флагом, купленную до того, как Норвегия стала недружественной страной. В Красноярском крае мать добивалась удаления британского флага из детского сада, где он использовался в образовательных целях. Были случаи, когда граждане возмущались одеждой в цветах американского флага, усматривая в этом неуважение к российским военным.

Опросы показывают, что отношение россиян к западному влиянию стало более сдержанным, но разделение между поколениями усилилось: молодежь до 25 лет видит в западной культуре источник новых идей и возможностей, тогда как люди старше 45 лет чаще воспринимают ее как угрозу. Эксперты отмечают, что борьба с иностранными символами часто напоминает кампании прошлых лет, когда запрещали джинсы и рок-музыку, и призывают вместо запретов заниматься просвещением и формированием критического мышления у школьников





