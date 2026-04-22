В Сызрани продолжается спасательная операция после атаки БПЛА на жилой дом

📆4/22/2026 5:10 AM
📰lifenews_ru
В Сызрани после удара беспилотника обрушился подъезд жилого дома, пострадали 11 человек, включая детей. Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми могут оставаться люди.

Масштабная спасательная операция развернулась в Сызрани после того, как жилой многоквартирный дом на улице Астраханской подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. По последним официальным данным, полученным от представителей экстренных служб, в результате разрушения целого подъезда пострадали одиннадцать человек. Среди них есть двое несовершеннолетних, которым сейчас оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в условиях стационара.

Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния, находясь в постоянном контакте с профильными специалистами областных клиник. На текущий момент ситуация остается напряженной, поисково-спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме без пауз. Спасатели продолжают детальное обследование и тщательный разбор завалов, используя специализированное оборудование для поиска выживших. Инженерная техника была оперативно задействована для надежной фиксации нависающих бетонных конструкций, что создает дополнительные сложности для передвижения техники в эпицентре разрушений. По оперативным сведениям, под обломками все еще могут находиться двое пострадавших, включая одного ребенка, что придает спасателям дополнительную мотивацию работать максимально быстро и осторожно. На месте происшествия уже сосредоточено более трехсот специалистов различных ведомств и задействовано свыше восьмидесяти единиц специальной техники, предназначенной для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Для усиления группировки к месту трагедии направлены дополнительные силы из Волжского спасательного центра МЧС России в составе пятидесяти пяти человек, а также аэромобильная группировка регионального управления ведомства по Самарской области. Глава Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков взял ход поисково-спасательных работ под свой личный жесткий контроль. Параллельно с этим прокуратура Самарской области инициировала проверку по факту случившегося, взяв под особый контроль соблюдение законных прав граждан, пострадавших в результате этого инцидента. Власти города подчеркивают, что налажено полное взаимодействие всех ведомств для обеспечения жителей временным жильем и психологической поддержкой. В настоящее время в зоне инцидента действуют пункты временного размещения, где пострадавшим предоставляют горячее питание и предметы первой необходимости. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства атаки, а эксперты занимаются оценкой ущерба, нанесенного жилому фонду, чтобы в дальнейшем разработать план по восстановлению или расселению поврежденного сектора

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Перенесенный на год Евро-2020 пройдет в тех же 12 городах, что и планировалосьПеренесенный на год Евро-2020 пройдет в тех же 12 городах, что и планировалосьПеренесенный на год Евро-2020 пройдет в тех же 12 городах, что и планировалось: Фото: © EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Read more »

Набсовет оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге утвердил планы на 2021 годНабсовет оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге утвердил планы на 2021 годНабсовет оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге утвердил планы на 2021 год:
Read more »

Матч сквозь страну: в России отмечают юбилей отечественного хоккеяМатч сквозь страну: в России отмечают юбилей отечественного хоккея11 городов передают друг другу эстафету через 11 часовых поясов.
Read more »

Одного из бойцов ВСУ, убивших 22 мирных жителя, задержали в Курской области. Новости. Первый каналОдного из бойцов ВСУ, убивших 22 мирных жителя, задержали в Курской области. Новости. Первый каналБоевики убили 11 мужчин и 11 женщин в селе Русское Поречное.
Read more »

Турнир претендентов. 11-й тур. Есипенко сыграет с Гири, Каруана против Синдарова и другие матчиТурнир претендентов. 11-й тур. Есипенко сыграет с Гири, Каруана против Синдарова и другие матчи11 апреля пройдет 11-й тур шахматного турнира претендентов.
Read more »

Турнир претендентов. 11-й тур. Есипенко сыграл вничью с Гири, Каруана против Синдарова и другие матчиТурнир претендентов. 11-й тур. Есипенко сыграл вничью с Гири, Каруана против Синдарова и другие матчи11 апреля пройдет 11-й тур шахматного турнира претендентов.
Read more »



