В Сочи подросток пострадал от выстрела из пневматического оружия

В Сочи 14-летний подросток получил ранения после выстрела из пневматического оружия, произведенного 55-летним местным жителем. Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома на улице Гагарина. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Москва, 3 мая — В Сочи произошел инцидент, в результате которого 14-летний подросток получил ранения после выстрела из пневматического оружия. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Происшествие случилось во дворе многоквартирного дома, после чего пострадавшего с травмами руки и груди экстренно доставили в медицинское учреждение. По словам врачей, жизни подростка ничего не угрожает, его состояние стабильное. Следствие установило, что выстрел был произведен днем 30 апреля из помещения жилого дома на улице Гагарина. По предварительной версии правоохранительных органов, 55-летний местный житель открыл стрельбу из хулиганских побуждений после незначительного конфликта и случайно попал в находившегося во дворе подростка.

Подозреваемого оперативно задержали, а в ходе обыска у него изъяли оружие, предположительно использованное при нападении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Расследование продолжается под контролем следственных органов. В настоящее время проводятся допросы свидетелей и изучаются обстоятельства конфликта.

Между тем, в других регионах страны также зафиксированы случаи стрельбы. Так, ранее во Львове неизвестный устроил стрельбу, прозвучало до шести выстрелов. Однако информации о пострадавших и официальных комментариев по этому инциденту не поступало. В связи с участившимися случаями подобных происшествий, правоохранительные органы призывают граждан соблюдать осторожность и незамедлительно сообщать о любых подозрительных действиях.

В свою очередь, эксперты напоминают, что пневматическое оружие, несмотря на свою кажущуюся безобидность, может причинить серьезный вред здоровью человека, особенно при попадании в жизненно важные органы. В данном случае, по счастью, подросток получил незначительные ранения, но ситуация могла бы развиваться иначе. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и привлечению виновных к ответственности





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Сочи Подросток Стрельба Пневматическое Оружие Хулиганство

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Мария Багреева: Москва погасила 72-й выпуск городского облигационного займаОдновременно с погашением выпуска Москва выплатила доход за последний купонный период по ставке 6,55% на общую сумму 1,14 млрд рублей.

Read more »

Названы самые опасные зимние шиныЭксперты аналогичной Роскачеству организации из Австрии VKI протестировали зимние автошины размеров 205/55 R16 и 215/55 R17 и назвали самые опасные.

Read more »

«Селтик» берет 13-е золото за 14 сезонов. Уже догнали «Рейнджерс»: по 55 титуловТитул в Глазго 40 лет.

Read more »

Власти начали обсуждать оптимальный результат на выборах в Госдуму 2026 годаПри явке в 55% поддержка «Единой России» должна быть не меньше 55%, говорят источники «Ведомостей»

Read more »

ПВО РФ сбила 55 украинских БПЛА в ночь и утро 14 января, есть пострадавшие и погибшиеВ ночь и утро 14 января российские силы ПВО перехватили 55 украинских беспилотников в шести регионах России. В результате атаки в Ростовской области пострадали люди и погиб один человек. Также зафиксированы погибшие в Белгородской области и повреждения инфраструктуры.

Read more »

«Барселона» поздравила Гвардиолу с 55-летием. Пеп выиграл 14 трофеев с клубом как тренер, 15«Барселона» поздравила Пепа Гвардиолу с днем рождения.

Read more »