В Сочи две недели ищут пропавшего у водопада 21-летнего Руслана

Спасатели МЧС и волонтёры продолжают поиски 21-летнего Руслана, пропавшего 21 мая в районе Ореховского водопада в Сочи. Обследованы хребты, горы и каньоны, но молодой человек пока не найден.

В Сочи уже две недели продолжаются поиск и 21-летнего Руслана, который пропал во время похода к Ореховскому водопаду. Молодой человек отправился к водопаду 21 мая и должен был вернуться на следующий день, но не вернулся.

По словам его знакомой Екатерины, днём 22 мая у Руслана полностью разрядился телефон, после чего на связь он больше не выходил. В день пропажи он был одет в серую куртку, серый жилет, чёрную кофту, светло-бежевые брюки и чёрные кроссовки. Рост Руслана 176 см, у него каштановые волосы и голубые глаза. Сестра пропавшего уточнила, что в поход он ушёл один.

Спасатели из Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России ведут поиски в труднодоступной местности. Представитель пресс-службы отряда Юлия Алексеева сообщила, что обследованы хребты Прохладный и Ажек, горы Сахарная и Ахун, каньоны реки Ажек, ручьи Сванидзе, Кайсук, Каменистый и река Агва. Речь идёт о малоизвестном, но живописном уголке Сочинского национального парка, расположенном в Хостинском районе, в междуречье рек Агура и Хоста. Это настоящий лабиринт из скал, каньонов и реликтовых лесов.

Места дикие и не слишком популярные у массового туриста, что привлекает опытных треккеров, но таит множество опасностей. Сложность поисков усугубляется тем, что молодой человек не имел при себе достаточного запаса еды и воды, а также не сообщил точный маршрут. Спасатели прочесывают леса и овраги, используя квадрокоптеры и специальное снаряжение. Поиски затруднены густой растительностью и крутыми склонами.

Волонтёры присоединились к поискам, но пока безуспешно. Семья Руслана опубликовала обращение с просьбой о помощи. Любой, кто видел молодого человека в окрестностях Сочи в указанный период, может сообщить информацию по телефону горячей линии МЧС. Пропажа Руслана напоминает о том, как важно соблюдать правила безопасности в горах.

Опытные инструкторы рекомендуют всегда сообщать маршрут близким, брать с собой power bank, компас, запас еды и воды, а также иметь при себе заряженный телефон. К сожалению, даже короткий поход может обернуться трагедией, если не подготовиться должным образом. В Сочи и окрестностях ежегодно теряются туристы, и спасатели советуют не ходить в одиночку, особенно в малоизвестные места. Руслану была оказана поддержка от местных жителей, которые распространяют ориентировки и помогают в поисках.

Между тем, ранее стало известно о россиянке, пропавшей в Таиланде после звонка подруге. Подобные случаи подчёркивают необходимость бдительности и оперативного информирования правоохранительных органов в случае исчезновения человека. Поиски Руслана продолжаются, и спасатели не теряют надежды найти его живым. Каждый день в район поисков направляются новые группы, оснащённые всем необходимым для работы в сложных условиях.

Родные и друзья Руслана не теряют веры и благодарят всех, кто откликнулся на беду и принял участие в поисках





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Пропал Сочи Поиск МЧС Турист

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Бортолето назвал Макса Ферстаппена другом и наставником21-летний бразильский гонщик Формулы-1 рассказал о дружбе с Максом Ферстаппеном, отметив его помощь в карьере и наставничество.

Read more »

В Свердловской области задержаны подозреваемые в мошенничестве в отношении участников СВО на сумму более 21 млн рублейТроих подозреваемых задержали за серию мошенничеств в отношении участников СВО в Свердловской области. Аферисты, используя фиктивные браки и обещания службы вдали от зоны боевых действий, получали доступ к выплатам военнослужащих, похитив более 21 млн рублей. В ходе обысков изъято оружие, поддельное удостоверение сотрудника СК, фальшивая печать миграционной службы и орден Мужества СВО. Один из фигурантов пытался нанести себе ножевое ранение. Ущерб превышает 21 млн рублей, количество случаев может превышать 20.

Read more »

Молодая мать погибла, высунувшись из окна автомобиля перед тоннелемВ японском посёлке Касамацу 21-летняя мать погибла, высунувшись из окна движущегося автомобиля перед самым въездом в тоннель. О трагическом происшествии пишет издание Mothership.

Read more »

Международный день йоги пройдёт в Москве 21 июняМеждународный день йоги пройдёт в Москве 21 июня

Read more »

Пропавшего у водопада в Сочи туриста ищут с помощью вертолета21-летний Руслан ушел в небольшой поход 21 мая. На следующий день его телефон разрядился и он перестал выходить на связь. Подробности инцидента - в эксклюзивном материале aif.ru.

Read more »

Главы ряда регионов отчитались о подорожании путевок в детские лагеря на 7–21%На этом фоне стали более востребованы короткие смены, говорят эксперты

Read more »