В Смоленской области трое пострадали из-за атаки украинских БПЛА

В результате атаки беспилотников украинских формирований в Смоленской области пострадали двое взрослых и ребёнок. Губернатор Василий Анохин сообщил о госпитализации одного из пострадавших и призвал жителей быть бдительными.

Москва, 3 мая — В Смоленской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных украинскими формированиями, пострадали трое мирных жителей, среди которых двое взрослых и один ребёнок.

Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. По его словам, фрагменты сбитого дрона попали в многоквартирный жилой дом, что привело к ранениям гражданских лиц. Один из пострадавших — мужчина среднего возраста — был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребёнок получили менее серьёзные травмы и направлены на амбулаторное лечение.

Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Губернатор пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил благодарность медицинскому персоналу за оперативную помощь. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Смоленской области успешно отразили атаку, уничтожив и подавив 21 вражеский БПЛА. На места падения обломков дронов немедленно выехали сотрудники оперативных служб, которые проводят расследование и обеспечивают безопасность местных жителей.

Анохин призвал граждан проявлять бдительность и сообщать о любых обнаруженных фрагментах беспилотников, не приближаясь к ним, так как они могут представлять опасность. Он также подчеркнул, что угроза новых атак со стороны украинских БПЛА сохраняется, и призывал население соблюдать меры предосторожности. Ранее Министерство обороны РФ сообщило о масштабной атаке беспилотников, предпринятой украинскими формированиями в ночь со 2 на 3 мая.

По данным ведомства, российские военные сбили 334 БПЛА над территорией России, включая Крым, Московский регион, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области. Это свидетельствует о значительном увеличении активности украинских сил в использовании беспилотников для нападений на российские регионы. Власти продолжают призывать граждан к осторожности и готовности к возможным чрезвычайным ситуациям





