В Симферополе на пересечении улиц Пушкина и Гоголя установили бронзовый памятник Николаю Гоголю по инициативе митрополита Тихона. Монумент создан на средства епархии, его высота с постаментом - 7,5 метра. Параллельно в городе демонтируют старую скульптуру.

В Симферополе на пересечении улиц Пушкина и Гоголя открыт бронзовый памятник Николаю Гоголю. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов . Инициатива установки принадлежит митрополиту Симферополь скому и Крымскому Тихону (Шевкунову), который предложил этот проект два года назад.

Владыка напомнил, что ещё в советское время знаменитый скульптор-монументалист, академик Сергей Меркуров создал статую к столетию писателя по государственному заказу, однако памятник тогда не был установлен. Постамент для современного монумента изготовлен скульптором, заслуженным художником России Виталием Шановым - автором множества работ на территории Беларуси и России, включая Новый Херсонес. Все работы по созданию и установке памятника профинансированы Симферопольской и Крымской епархией. Высота монумента вместе с постаментом составляет около 7,5 метра, вес - примерно 6 тонн.

Параллельно в городе происходят демонтажные работы: телеграм-каналы опубликовали видео, на котором сотрудники коммунальных служб грузят обломки предыдущего монумента, а также изображение опустевшего постамента, с которого была снята скульптура





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Симферополь Памятник Гоголю Сергей Аксёнов Митрополит Тихон Виталий Шанов Крымская Епархия Демонтаж Памятника

United States Latest News, United States Headlines