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В Сенате США нижняя палата выступила против позиции Белого дома по конфликту с Ираном

Политика News

В Сенате США нижняя палата выступила против позиции Белого дома по конфликту с Ираном
СШАИранКонфликт
📆6/3/2026 10:56 PM
📰dw_russian
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В среду, 3 июня, 50 сенаторов высказались за рассмотрение резолюции, обязывающей президента Трампа прекратить военные действия без разрешения парламента.

В Сенате США впервые за историю страны нижняя палата выступила против позиции Белого дома по конфликт у с Иран ом. В среду, 3 июня, 50 сенаторов высказались за рассмотрение резолюции, обязывающей президента Трамп а прекратить военные действия без разрешения парламента.

За это высказались 50 сенаторов, против - 47. Голосование пропустили три республиканца из-за своих предвыборных кампаний. Ранее в этом году республиканцы заблокировали семь предыдущих попыток продвижения этой резолюции в Сенате. Впервые документ был вынесен на голосование в марте, после начала конфликта с Ираном.

Агентство Reuters отмечает, что даже если резолюция будет принята обеими палатами американского парламента, Трамп "почти неизбежно" наложит на нее вето. Согласно Закону о военных полномочиях (War Powers Act) от 1973 года, президент Соединенных Штатов может вести военные действия без одобрения Конгресса лишь в течение 60 дней. По истечении этого срока президент обязан либо прекратить войну, либо запросить у Конгресса официальное разрешение на применение военной силы.

Дональд Трамп заявил, что целился по базам США, после того как иранские военные атаковали американские корабли в Ормузском проливе. Американские военные, в свою очередь, нанесли удар по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе. Сделка США и Ирана "в основном согласована": Трамп получит договор с Тегераном? По словам Дональда Трампа, соглашение с Ираном почти готово.

Оно предусматривает перемирие на 60 дней. При этом Тегеран пока отказывается обсуждать свою ядерную программу. Дополнительным препятствием может стать позиция Израиля, который и США 28 февраля нанесли массированные воздушные удары по Ирану после нескольких недель угроз. Иран ответил контратаками на Израиль и военные базы США в ряде стран региона.

Конфликт продолжается. Президент США Трамп на саммите в Пекине, похоже, хотел получить помощь Китая в прекращении войны на Ближнем Востоке. А председатель КНР Си Цзиньпин - предостеречь гостя от поставок оружия Тайваню. Возможен ли размен

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США Иран Конфликт Резолюция Трамп

 

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