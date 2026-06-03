В Сенате США нижняя палата выступила против позиции Белого дома по конфликту с Ираном

В среду, 3 июня, 50 сенаторов высказались за рассмотрение резолюции, обязывающей президента Трампа прекратить военные действия без разрешения парламента.

В Сенате США впервые за историю страны нижняя палата выступила против позиции Белого дома по конфликт у с Иран ом. В среду, 3 июня, 50 сенаторов высказались за рассмотрение резолюции, обязывающей президента Трамп а прекратить военные действия без разрешения парламента.

За это высказались 50 сенаторов, против - 47. Голосование пропустили три республиканца из-за своих предвыборных кампаний. Ранее в этом году республиканцы заблокировали семь предыдущих попыток продвижения этой резолюции в Сенате. Впервые документ был вынесен на голосование в марте, после начала конфликта с Ираном.

Агентство Reuters отмечает, что даже если резолюция будет принята обеими палатами американского парламента, Трамп "почти неизбежно" наложит на нее вето. Согласно Закону о военных полномочиях (War Powers Act) от 1973 года, президент Соединенных Штатов может вести военные действия без одобрения Конгресса лишь в течение 60 дней. По истечении этого срока президент обязан либо прекратить войну, либо запросить у Конгресса официальное разрешение на применение военной силы.

Дональд Трамп заявил, что целился по базам США, после того как иранские военные атаковали американские корабли в Ормузском проливе. Американские военные, в свою очередь, нанесли удар по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе. Сделка США и Ирана "в основном согласована": Трамп получит договор с Тегераном? По словам Дональда Трампа, соглашение с Ираном почти готово.

Оно предусматривает перемирие на 60 дней. При этом Тегеран пока отказывается обсуждать свою ядерную программу. Дополнительным препятствием может стать позиция Израиля, который и США 28 февраля нанесли массированные воздушные удары по Ирану после нескольких недель угроз. Иран ответил контратаками на Израиль и военные базы США в ряде стран региона.

Конфликт продолжается. Президент США Трамп на саммите в Пекине, похоже, хотел получить помощь Китая в прекращении войны на Ближнем Востоке. А председатель КНР Си Цзиньпин - предостеречь гостя от поставок оружия Тайваню. Возможен ли размен





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

США Иран Конфликт Резолюция Трамп

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Посол Рудаков: вероятность столкновения Израиля и Ливана — 50 на 50Вероятность возникновения полномасштабного столкновения Израиля и Ливана из-за палестино-израильского конфликта — 50 на 50

Read more »

Врач Васильев перечислил неочевидные симптомы инфаркта миокардаПризнаки инфаркта обычно проявляются у мужчин в возрасте 40–50 лет, у женщин — 50–60 лет.

Read more »

Экс-тренер «Спартака» оценил шансы команды на победу в Кубке РоссииЭкс-тренер «Спартака» Гладилин: шансы «Спартака» на победу в Кубке 50 на 50

Read more »

Стало известно, кто выигрывает от резкого падения курса доллараИнвестстратег Бахтин: 50% накоплений стоит хранить в рублях и 50% — в долларах

Read more »

Экономист оценил вероятность массового закрытия малого бизнеса в РоссииЩербаков оценил в 50 на 50 вероятность массового закрытия малого бизнеса в России

Read more »

Я мечтаю сыграть за Prime Squad. По УЗИ сухожилие здоровое, нет надрывов. Но есть боль». Шансы Слона вернуться после травмы сухожилияШансы Слона вернуться после травмы сухожилия – 50/50.

Read more »