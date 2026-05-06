В Сети опубликованы кадры, снятые с беспилотника, на которых запечатлено уничтожение мест скопления украинских боевиков в Константиновке. Авиация нанесла удары по выявленным объектам, используя тяжелые фугасные бомбы. В результате атаки пункты временной дислокации ВСУ были полностью уничтожены, а находившиеся там военнослужащие ликвидированы.

Москва, 6 мая — В Сети появились кадры, снятые с беспилотника, на которых запечатлено уничтожение мест скопления украинских боевиков в Константиновке. Согласно опубликованному видео, пункты временной дислокации военнослужащих противника находились в многоэтажных зданиях города.

По данным военных Telegram-каналов, авиация нанесла удары по выявленным объектам, используя тяжелые фугасные бомбы. В результате атаки пункты временной дислокации ВСУ были полностью уничтожены, а находившиеся там военнослужащие ликвидированы. Ранее управление ФСБ по ДНР продемонстрировало кадры уничтожения двух групп диверсантов ВСУ в Константиновке. Также в интернете появились видеозаписи бомбовых ударов по местам скопления военнослужащих 100-й механизированной бригады ВСУ в Константиновке и боевиков 3-й штурмовой бригады противника в районе села Пришиб под Святогорском.

По предварительным данным, в результате этих операций противник понес значительные потери в живой силе и технике. Военные эксперты отмечают, что применение тяжелых фугасных бомб позволяет эффективно уничтожать укрепленные позиции противника, минимизируя риски для своих войск. В то же время, местные жители сообщают о разрушениях в жилых кварталах, что вызывает обеспокоенность среди населения.

В ответ на эти события представители украинских властей обвинили российские войска в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, однако официальные источники в Москве эти обвинения опровергают, утверждая, что все атаки направлены исключительно против военных целей. Между тем, в социальных сетях продолжают появляться новые видео и фото, подтверждающие интенсивность боевых действий в этом регионе. Аналитики предполагают, что в ближайшее время может произойти дальнейшее обострение ситуации, так как обе стороны продолжают наращивать военное присутствие в районе





