В Севастополе произошло возгорание кровли здания Центрального банка в результате попадания ракеты

В Севастополе произошло возгорание кровли здания Южного управления Центрального банка в результате попадания ракеты. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что военные и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку ВСУ.
В Севастополе в результате попадания ракеты произошло возгорание кровли здания Южного управления Центрального банка. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что военные и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку ВСУ , которая включала воздушные средства и ракеты Storm Shadow.
В соседних жилых домах от взрывной волны повредились окна и балконы, а также пострадал многоквартирный дом с повреждениями фасада, оконных конструкций и балконов. Кроме того, ракета повредила административное здание, а в близлежащих жилых домах от взрывной волны повреждено остекление. Глава региона информировал, что над Севастополем было уничтожено более 20 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Согласно предварительным сведениям, в результате произошедших атак со стороны ВСУ никто не пострадал
Севастополь Михаил Развожаев ВСУ