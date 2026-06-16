В Саяно-Шушенском заповеднике зафиксировали знакомство двух молодых ирбисов

Фотоловушки caught the courtship behavior of two young snow leopards in the Sayano-Shushensky Reserve. The female, named Huliganka, and the male, Mezhel, displayed typical greeting rituals, with overlapping territories raising hopes for a breeding pair that could strengthen the West Sayan population.

Фотоловушки , установленные в Саяно-Шушенском заповеднике на территории юга Красноярского края, зафиксировали поведенческое взаимодействие двух молодых особей снежного барса ( ирбис а), являющихся объектами Красной книги. На кадрах изображена самка, известная в коллективе заповедника под кличкой Хулиганка , и самец по имени Межел .

Их встреча насыщена характерными для этого вида кошачьими ритуалами: самка проявляет активный интерес, "бодая" самца лбом и сопровождая это низким ворчанием. Для непосвященного наблюдателя подобное поведение может быть ошибочно истолковано как агрессия, однако для ирбисов это стандартный язык демонстрации симпатии и приветствия. В ответ самец, которому около четырёх лет, отвечает сдержанностью: он прижимается к земле, демонстрируя полное доверие, после чего оба зверя начинают совместно кувыркаться и тщательно исследовать друг друга.

Старший научный сотрудник заповедника Роман Афанасьев поясняет, что это не просто безобидная игра, а важный приветственный ритуал, знаменующий начало знакомства. Хулиганка недавно отделилась от матери и сейчас активно ищет собственный индивидуальный участок обитания. Межел является новым жителем заповедника: он прибыл с территорий кластерного участка "Хан-Дээр" заповедника "Убсунурская котловина" в конце декабря 2025 года и также устанавливает границы своей собственной территории. В настоящее время их будущие ареалы частично пересекаются.

Учитывая стадию жизненного цикла обоих животных и поведенческие паттерны, в следующем брачном сезоне существует высокая вероятность образования устойчивой репродуктивной пары. Если такая пара сформируется, потенциально она может дать потомство, что станет ценным вкладом в пополнение и укрепление популяции западно-саянской группировки снежного барса, чьи численность остаётся на критически низком уровне. Это событие рассматривается специалистами как обнадёживающий знак для программы сохранения вида в регионе.

Наблюдения ведутся в рамках регулярного мониторинга с использованием автоматических фотоловушек, которые позволяют не вмешиваться в естественное поведение животных и получать объективные данные об их жизни в дикой природе





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Ирбис Снежный Барс Саяно-Шушенский Заповедник Красная Книга Популяция Брачный Период Фотоловушки Хулиганка Межел Западно-Саянская Группировка

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