В США продолжается распространение азиатского муравья-иголка

Азиатский муравей-иголка является потенциально опасным видом насекомых, который уже обнаружен в 22 штатах США. Он отличается небольшим размером и обычно обитает в влажной среде. В большинстве случаев укус муравья вызывает сильную болезненную реакцию, но у некоторых людей последствия могут оказаться значительно серьезнее.

В США продолжается распространение азиатского муравья-иголки. Этому виду насекомых, согласно специалистам, присущ потенциальный риск для здоровья человека. В настоящее время муравей обнаружен как минимум в 22 штатах США .

Он отличается небольшим размером и обычно обитает в влажной среде: среди опавшей листвы, в перегнивающей древесине и мульче. Из-за скрытного образа жизни вероятность случайного контакта с ним остается достаточно высокой. В большинстве случаев укус муравья вызывает сильную болезненную реакцию, однако у некоторых людей последствия могут оказаться значительно серьезнее. Например, жительница Джорджии Сьюзан Саймон подвергалась укусам этого вида несколько раз.

После третьего случая у нее развилась тяжелая аллергическая реакция, потребовавшая экстренной помощи. По словам женщины, заранее определить наличие подобной чувствительности невозможно, поэтому человек может узнать о своей аллергии только после контакта с муравьем. Кроме того, группа из 16 учёных со всего мира отправилась в экспедицию на восток Анголы и обнаружила там десятки неизвестных науке видов насекомых и паукообразных. Это открытие может дать новые возможности для изучения биоразнообразия и поиска новых лекарств.

В настоящее время исследователи продолжают изучать азиатского муравья-иголка и его потенциальное влияние на здоровье человека





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Азиатский Муравей-Иголка США Здоровье Человека Экспедиция Ангола Биоразнообразие Лекарства

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