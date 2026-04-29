В США задержан подозреваемый в покушении на Дональда Трампа

Коул Томас Аллен арестован после стрельбы в отеле Washington Hilton во время ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Инцидент произошёл 25 апреля, никто из членов администрации не пострадал. Подозреваемому предъявлены обвинения по трём пунктам.

Москва, 29 апреля — АиФ-Москва. В США задержан подозреваемый в попытке покушения на бывшего президента Дональда Трампа. Коул Томас Аллен был арестован после инцидента в отеле Washington Hilton, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

По данным телеканала CBS News, мужчина вбежал на второй этаж здания и произвёл выстрел из дробовика. Однако, споткнувшись, он упал, и находящиеся поблизости сотрудники службы безопасности немедленно обезоружили его, сняв с него одежду для проверки на наличие взрывчатых веществ. При задержании у Аллена изъяли дробовик, ножи и пистолет. Источники телеканала утверждают, что одна из пуль попала в мобильный телефон сотрудника охраны, находившегося в кармане бронежилета.

Однако экспертиза пока не подтвердила, что огонь вёлся именно из дробовика. Также сообщается, что один из силовиков открыл огонь в сторону задержанного, но тот не получил ранений. Инцидент произошёл 25 апреля, и никто из членов администрации США не пострадал. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала стрельбу попыткой покушения на жизнь бывшего президента.

После задержания Коулу Томасу Аллену предъявили обвинения по трём пунктам. Дело продолжает расследоваться, и пока не ясно, какие мотивы двигали подозреваемым. В настоящее время он находится под стражей, и его адвокаты пока не комментируют ситуацию. Эксперты отмечают, что инцидент вызвал серьёзное беспокойство в политических кругах, особенно на фоне повышенной напряжённости в стране перед выборами.

Власти США уже усилили меры безопасности вокруг бывшего президента и других высокопоставленных лиц. Между тем, в социальных сетях активно обсуждают возможные причины нападения, и многие выражают обеспокоенность ростом насилия в политической сфере. В Белом доме подчеркнули, что подобные действия недопустимы и будут пресекаться с максимальной жёсткостью. Пока не ясно, как эта ситуация повлияет на предвыборную кампанию и общественное мнение.

Однако уже сейчас понятно, что инцидент станет предметом пристального внимания со стороны СМИ и правоохранительных органов





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WP: Белый дом не обеспечил полную безопасность на приеме с ТрампомАдминистрация США не обеспечила максимальный уровень безопасности на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton.

Обама прокомментировал инцидент со стрельбой на приеме с участием ТрампаЭкс-президент Соединенных Штатов Барак Обама 26 апреля прокомментировал инцидент со стрельбой на приеме с участием американского лидера Дональда Трампа в отеле Washington Hilton, заявив, что насилию не место в демократии.

Символическое место, пророчество Белого дома, роковая шутка и фейковое покушение. Что говорят в США о стрельбе на приеме у Трампа?Вечером в субботу, 25 апреля, в Вашингтоне, в отеле Washington Hilton, на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, произошла стрельба.

Трамп заявил о сознательной задержке своей эвакуации во время стрельбы в отелеПрезидент США Дональд Трамп 26 апреля заявил, что во время стрельбы на ужине в отеле Washington Hilton сознательно задержал свою эвакуацию, поскольку хотел понять, что происходит.

Hürriyet: стрельба на приеме с Трампом может быть политическим сигналомСтрельба в отеле Hilton в Вашингтоне произошла 25 апреля во время ужина Трампа с журналистами.

Выстрелы в Вашингтоне не изменят Трампа: СМИ об инцидентеДональд Трамп вновь убедится в своей неуязвимости и захочет извлечь из случившегося политическую выгоду, пишут немецкие СМИ, комментирую стрельбу в отеле Washington Hilton, где президент США давал ужин для журналистов.

