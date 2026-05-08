В США ограничат использование паспорта для должников, а в России предложили ловить алиментщиков по ночам

📆5/8/2026 2:43 AM
В США запустили программу, ограничивающую использование паспорта для граждан с крупными долгами. В России предложили расширить полномочия судебных приставов для борьбы с алиментными должниками.

В США запустили программу, которая ограничивает возможность использования паспорт а для граждан с крупными долгами. Под действие инициативы попадают около 2,7 тыс. человек, задолжавших более $100 тыс.

В дальнейшем механизм распространят на всех родителей, имеющих задолженность свыше $2,5 тыс. — этот порог был установлен федеральным законом 1996 года, но на практике его почти не применяли. По словам помощника госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдар, данная практика доказала свою эффективность: после урегулирования задолженности граждане вновь смогут пользоваться привилегией владения паспортом США. Граждане, попавшие под действие программы, получат уведомление о невозможности использования паспорта для поездок.

Для оформления нового документа потребуется подтвердить полное погашение долга. Тем, кто находится за границей, выдадут экстренный проездной документ для возвращения в США. В России также обсуждают меры по борьбе с должниками по алиментам. Счётная палата предложила расширить полномочия Федеральной службы судебных приставов.

Ведомству планируют открыть доступ к системе «Паутина», которая позволяет отслеживать машины должников в реальном времени. Кроме того, приставам хотят разрешить работать в выходные дни и в ночное время. Эти меры направлены на повышение эффективности взыскания долгов и предотвращение уклонения от уплаты алиментов. Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru

