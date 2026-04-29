Head Topics

В США выпустят паспорта с изображением Дональда Трампа к 250-летию независимости

Политика News

📆4/29/2026 5:20 AM
📰aifonline
65 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 68%

Власти США к 250-летию независимости страны выпустят паспорта с фотографией президента Дональда Трампа. На обложке будет изображение главы Белого дома, текст Декларации независимости, американский флаг и подпись Трампа. Паспорта станут частью празднования юбилея, а также включают гонку Гран-при и бой UFC. Это еще один шаг в попытке Трампа увековечить себя.

Москва, 29 апреля — АиФ-Москва. Власти США к 250-летию независимости страны этим летом выпустят паспорта с фотографией президента Дональда Трампа. На внутренней стороне обложки будет изображение главы Белого дома, а вокруг — текст Декларации независимости, американский флаг и подпись Трампа с золотым тиснением.

На отдельной странице будет изображена знаменитая картина подписания отцами-основателями документа о независимости, пишет The Guardian. Представитель государственного департамента Томми Пиготт заявил, что в документе сохранятся существующие системы защиты. Паспорта станут частью празднования 250-летия Соединенных Штатов, которое также включает гонку Гран-при на Национальной аллее и бой UFC на южной лужайке Белого дома. В Госдепе заявили, что выпустят ограниченное количество таких паспортов к «историческому событию», но не уточнили, сколько именно.

Выдача паспортов — еще один шаг в попытке Трампа увековечить себя. Баннер с изображением президента уже висит на здании министерства юстиции в Вашингтоне, а также на зданиях Минтруда и Минсельхоза, где его портрет расположен рядом с Авраамом Линкольном под надписью «Растущая Америка с 1862 года». Пропуск на посещение национальных парков на 2026 год также содержит изображение с лицом Трампа.

После того как посетители начали заклеивать его изображение в знак протеста, Служба национальных парков заявила, что любое изменение в пропуске может сделать его недействительным. Ранее Трамп в соцсетях опубликовал пост с изображением, на котором он представлен в образе целителя. Позже он удалил пост.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-30 20:44:01