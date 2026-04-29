В США выпустят паспорта с изображением Дональда Трампа к 250-летию независимости

Власти США к 250-летию независимости страны выпустят паспорта с фотографией президента Дональда Трампа. На обложке будет изображение главы Белого дома, текст Декларации независимости, американский флаг и подпись Трампа. Паспорта станут частью празднования юбилея, а также включают гонку Гран-при и бой UFC. Это еще один шаг в попытке Трампа увековечить себя.

Москва, 29 апреля — АиФ-Москва. Власти США к 250-летию независимости страны этим летом выпустят паспорта с фотографией президента Дональда Трампа. На внутренней стороне обложки будет изображение главы Белого дома, а вокруг — текст Декларации независимости, американский флаг и подпись Трампа с золотым тиснением.

На отдельной странице будет изображена знаменитая картина подписания отцами-основателями документа о независимости, пишет The Guardian. Представитель государственного департамента Томми Пиготт заявил, что в документе сохранятся существующие системы защиты. Паспорта станут частью празднования 250-летия Соединенных Штатов, которое также включает гонку Гран-при на Национальной аллее и бой UFC на южной лужайке Белого дома. В Госдепе заявили, что выпустят ограниченное количество таких паспортов к «историческому событию», но не уточнили, сколько именно.

Выдача паспортов — еще один шаг в попытке Трампа увековечить себя. Баннер с изображением президента уже висит на здании министерства юстиции в Вашингтоне, а также на зданиях Минтруда и Минсельхоза, где его портрет расположен рядом с Авраамом Линкольном под надписью «Растущая Америка с 1862 года». Пропуск на посещение национальных парков на 2026 год также содержит изображение с лицом Трампа.

После того как посетители начали заклеивать его изображение в знак протеста, Служба национальных парков заявила, что любое изменение в пропуске может сделать его недействительным. Ранее Трамп в соцсетях опубликовал пост с изображением, на котором он представлен в образе целителя. Позже он удалил пост.





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

США Паспорта Дональд Трамп 250-Летие Независимости Празднование

United States Latest News, United States Headlines

