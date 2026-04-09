В США задержан бывший военный по подозрению в передаче секретной информации

Москва, 9 апреля - АиФ-Москва. В Соединенных Штатах Америки задержан бывший сотрудник командования специальных операций вооруженных сил по подозрению в передаче секретной информации представителю средств массовой информации. Об этом сообщил глава Федерального бюро расследований ( ФБР ) Кэш Патель, подчеркнув, что операция была проведена в тесном сотрудничестве с другими государственными ведомствами.

Детали переданных данных, включая их конкретное содержание и степень секретности, пока остаются в тайне, как и личность журналиста, которому была передана информация. Федеральное бюро расследований воздерживается от предоставления каких-либо подробностей, сославшись на продолжающееся расследование. В заявлении ФБР отмечено, что подобные случаи рассматриваются как серьезные нарушения национальной безопасности, и виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством США. Американские власти подчеркивают важность защиты конфиденциальной информации, особенно той, которая касается военных операций и национальной обороны. \Ранее Дональд Трамп, бывший президент США, неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес журналистов, которые публиковали сведения, касающиеся вопросов национальной безопасности и деятельности вооруженных сил. В частности, Трамп требовал раскрытия источников информации, особенно в тех случаях, когда речь шла о публикациях, затрагивающих чувствительные военные операции, такие как спасение пилотов сбитых истребителей. Его заявления подчеркивали важность защиты секретной информации и недопустимость утечек, которые могут поставить под угрозу жизни военных и национальную безопасность. Министерство юстиции США, комментируя текущее расследование, уточнило, что подозреваемой в данном деле является 40-летняя Кортни Уильямс. По версии следствия, Уильямс, занимавшая ранее должность в командовании специальных операций, предположительно передавала конфиденциальную информацию журналисту в период с 2022 по 2025 год. Кроме того, следствие предполагает, что Уильямс также использовала социальные сети для распространения секретных сведений, что усугубляет тяжесть обвинений. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление полного масштаба утечки информации, определение ее потенциального ущерба и выявление других лиц, причастных к этому делу. \В связи с этим делом возникли дополнительные вопросы, касающиеся возможных связей между журналистами и разведывательными службами. Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) инициировало проверку его деятельности и рассматривает возможность возбуждения против него уголовного дела. Карлсон, известный своей критикой в адрес американских властей и освещением политических вопросов, выразил опасения относительно преследований со стороны разведывательного сообщества. Его заявление подчеркивает напряженность в отношениях между журналистами и правительством, а также поднимает вопросы о свободе слова и роли СМИ в освещении вопросов национальной безопасности. В свете последних событий, связанных с утечкой секретной информации и задержанием бывшего сотрудника командования специальных операций, внимание общественности приковано к вопросам защиты конфиденциальности, роли СМИ и влиянию политических заявлений на расследование подобных дел. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от результатов расследования и судебных разбирательств, которые, вероятно, прольют свет на обстоятельства утечки информации и возможные последствия для участников





