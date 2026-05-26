Депутаты ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева пускнули поправку, предусматривающую освобождение от налога на профессиональный доход для самозанятых матерей в течение первого года после рождения малыша. Положения станут действительными с 1 января 2027 года. Кроме того, в проекте заключается программа жилищных сертификатов, открывающая варианты первоначального взноса по ипотеке для молодых семей с учётом количества детей - от 500 000 рублей за первого ребёнка до 1 200 000 рублей за третий и последующие. Это позволяет смягчить финансовую нагрузку и повысить стабильность молодых семей.

В России растет популярность инициативы по упразднению налогового бремени для самозанятых матерей в течение первого года после рождения ребёнка. Предложение об освобождении от уплаты налога на профессиональный доход (НПД) направлено на создание более благоприятной финансовой среды для семей, в которых женщины совмещают работающие и семейные обязанности.

В случае принятия поправки закон вступит в силу 1 января 2027 года, что позволит сразу же после изменения законодательства матерям, зарегистрированным в системе самозанятых, получить налоговую льготу на один календарный год, считая начальный день с момента официального выставления решения налоговым органом о предоставлении такой льготы. Появился интерес к тому, как налоговый режим может стать инструментом государственной поддержки семьей.

Учитывая текущие экономические реалии и растущее значение самозанятости в российской системе трудовых отношений, этот шаг может стать как дополнительной финансовой гарантией, так и стимулом для более широкого вовлечения женщин в экономическую активность. При этом налоги, подлежащие уплате в течение первого года, будут заменены налоговым кредитом в виде освобождения от 13% НПД, который обычно удерживается со сверхприбыльной прибыли самозанятых. Для того чтобы воспользоваться льготой, каждый заявитель должен подать заявление в налоговой инспекции в течение года после рождения малыша.

Отметим, что механизм льготы обеспечает, что все накопительные налоговые обязательства с момента регистрации в системе самозанятости будут автоматически зачтены, пока заявка будет подана в заданный срок. Герой политического дискурса, предлагающий эту меру - ЛДПР в лице депутата Леонида Слуцкого, а также сенатор Елена Афанасьева акцентировали, что безусловно предоставление налоговой свободы мамам создаст ощущение стабильности и уверенности в будущем.

Их аргументацию поддерживают реальные цифры: в среднем, доходы самозанятых женщин находятся между 40 000 и 200 000 рублей в месяц, а налоговый бремя в размере 13% в сумме может достигать десятков тысяч рубля ежемесячно. Отсутствие такой финансовой нагрузки позволит материнским семьям более гибко планировать расходы на питание, образование и развитие ребёнка, а также смягчить давление, которое может возникнуть при необходимости совмещать работу и уход за детьми.

Было подчеркнуто, что данная инициатива включает в себя комплексный подход, привязывая налоговую льготу к житейским реалиям и охватывая наиболее уязвимые слои населения - молодых матерей, чьи семейные доходы зачастую ограничены. В заключительных разделе законопроекта упоминается сводный пакет мер, которые в дальнейшем будут гармонизированы и интегрированы в федеральную программу поддержки молодых семей. Это содержание спланировано в виде программы жилищных сертификатов, предоставляющей первоначальный взнос по ипотеке в зависимости от количества детей в семье.

При рождении первого ребёнка каждый будущий молодой семейный дом получает сертификат на 500 000 рублей, который покрывает часть первоначального взноса в ипотеку. При рождении второго ребёнка добавляется дополнительный сертификат в 300 000 рублей, а с третьего и каждым последующим - дополнительный сертификат в 400 000 рублей. Таким образом, в случае рождения трёх детей общая сумма получения сертификатов составит один миллион двести тысяч рублей.

Система рассчитана на то, чтобы поддержать семьи в самый критический момент начала и роста семейных расходов, сократить финансовые трудности при покупке жилья, а также стимулировать социальную мобильность. Вполне вероятно, что новые правила вступят в действие одновременно с предложенным налоговым обособлением, предлагая едконтрольные стимулы. В такой комплексной форме законодательные инициативы могут не только умягчить налоговую нагрузку, но и обеспечить защищённость молодого населения в рамках долгосрочного развития страны





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Самозанятые Налог На Профессиональный Доход Молодые Семьи Жилищные Сертификаты Депутаты ЛДПР

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Песков: штраф до 500 000 рублей распространяется на дискредитацию ЧВК «Вагнер»Штраф в размере до 500 000 руб. за дискредитацию добровольческих формирований, закон о которой сегодня подписал президент РФ Владимир Путин, распространяется и на ЧВК «Вагнер», заявил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.

Read more »

Власти Санкт-Петербурга выплатят семье военкора Татарского 1 млн рублейСемье погибшего при теракте в кафе Санкт-Петербурга военкора Владлена Татарского власти города выплатят 1 млн руб., тяжело раненые получат по 500 000 руб., а остальные пострадавшие – по 250 000 руб. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр…

Read more »

Суд вынес приговор по делу о хищении 76 млн рублей по контракту для МинобороныСуд в Москве приговорил к пяти годам условно и штрафу в 500 000 руб. бизнесменов Курбана Абаева и Анатолия Бокова, обвиняемых в хищении порядка 76 млн руб. при выполнении госконтракта для Минобороны, пишет «Коммерсантъ».

Read more »

Новак рассказал о решении России продлить добровольное сокращение добычи нефтиРоссия продлевает добровольное сокращение уровня добычи нефти на 500 000 барр. в сутки до конца следующего года. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет «РИА Новости».

Read more »

Great Wall представил в России новый кроссоверОриентировочный диапазон цен составит от 2 700 000 до 3 200 000 рублей.

Read more »

Германия вслед за Францией вернула добровольную срочную военную службуБерлин хочет нарастить армию со 183 000 до 260 000 человек и получить 200 000 в резерве к 2035 году

Read more »