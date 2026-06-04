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В России все оставленные иностранцами автомобильные заводы нашли новых индустриальных партнеров

Экономика News

В России все оставленные иностранцами автомобильные заводы нашли новых индустриальных партнеров
Денис МантуровАвтомобильные ЗаводыНовые Индустриальные Партнеры
📆6/4/2026 10:21 AM
📰РИА Новости
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Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что все оставленные иностранцами автомобильные заводы в России нашли новых индустриальных партнеров.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что все оставленные иностранцами автомобильные заводы в России нашли новых индустриальных партнеров. На заводе в Шушарах, ранее принадлежащем Toyota, запустили производство автомобилей нового бренда Senat .

АГР Холдинг готовится к выпуску машин под марками Jeland и Tenet на бывших заводах Hyundai и General Motors, а также реорганизовал производство на калужской площадке, ранее принадлежавшей Volkswagen. В России все оставленные иностранцами автомобильные заводы нашли новых индустриальных партнеров, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. В целом у нас все площадки по стране нашли своих стратегических партнеров, - сказал он на площадке ПМЭФ-2026 в рамках запуска первого производства в стране премиальных автомобилей Senat.

Ранее в четверг первый вице-премьер принял участие в запуске производства автомобилей нового бренда Senat на заводе в Шушарах, который ранее принадлежал японскому концерну Toyota. АГР Холдинг, который купил заводы Hyundai и General Motors, уже начал выпускать автомобили на этих площадках. Кроме того, компания реорганизовала производство на калужской площадке, которая ранее принадлежала Volkswagen. На данный момент все оставленные иностранцами автомобильные заводы в России нашли своих новых индустриальных партнеров, что является значительным достижением для российской автомобильной промышленности.

Это позволит России увеличить свой потенциал в производстве автомобилей и стать более независимым в этой области

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Денис Мантуров Автомобильные Заводы Новые Индустриальные Партнеры АГР Холдинг ПМЭФ-2026 Senat

 

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