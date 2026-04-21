В России законодательно ограничили применение нейросетей в предвыборной агитации

Новые поправки к избирательному законодательству запрещают использование сгенерированных ИИ изображений и голосов людей в политической рекламе для защиты от манипуляций.

В Российской Федерации на законодательном уровне введены строгие ограничения на использование технологий искусственного интеллекта в ходе предвыборных кампаний. Согласно новым поправкам, в любых агитационных материалах теперь категорически запрещается задействовать изображения, видеоролики или аудиозаписи, созданные с помощью нейросетей, если они имитируют внешность или голос реальных людей.

Данный запрет носит комплексный характер и распространяется не только на ныне живущих граждан, но и на скончавшихся личностей, а также на полностью вымышленных персонажей, чья визуализация может ввести избирателя в заблуждение. Единственным легитимным исключением из этого правила является наличие нотариально заверенного или официального письменного согласия кандидата или иного лица, чьи персональные данные или облик планируется использовать в агитации.

Инициаторы законопроекта подчеркивают, что основной целью данных мер является обеспечение прозрачности избирательного процесса и защита электорального пространства от масштабных манипуляций. В эпоху бурного развития генеративных моделей риски создания высококачественных дипфейков значительно возросли, что может быть использовано для дискредитации политических оппонентов или дезинформации граждан.

Законодатели уверены, что подобные превентивные меры помогут сохранить доверие избирателей к институту выборов и исключить влияние синтетического контента на волеизъявление населения. Поправки, затрагивающие фундаментальные избирательные законы страны, вступят в юридическую силу немедленно после их официального опубликования, что ставит перед штабами кандидатов задачу по оперативной корректировке своих стратегий взаимодействия с аудиторией.

Вопрос безопасности избирательных процессов стал особенно актуальным на фоне заявлений руководства страны. Президент Владимир Путин ранее акцентировал внимание на том, что к предстоящим выборам 2026 года внешние силы могут предпринять попытки дестабилизации внутриполитической обстановки, используя для этого любые доступные инструменты, включая цифровые технологии и пропаганду.

Глава государства подчеркнул, что любые попытки раскола российского общества будут оперативно пресекаться правоохранительными органами и избирательными комиссиями. По мнению президента, российские граждане обладают достаточной политической зрелостью, чтобы отличить конструктивную повестку от манипулятивных технологий, и в конечном итоге отдадут свои голоса за тех представителей власти, которые реально работают на благо страны и готовы предлагать созидательные программы развития.

Эти законодательные изменения являются частью широкой стратегии по укреплению цифрового суверенитета и обеспечению честной конкурентной борьбы в рамках правового поля России.





