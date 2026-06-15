Власти России решили разрешить производство бензина и дизельного топлива с повышенным содержанием серы, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке.

В России разрешено производить бензин и дизельное топливо с повышенным содержанием серы . Власти решили это сделать, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке. Производимое дизельное топливо и бензин стандарта "Евро-3" на рынке будет продаваться как "Евро-5".

Бензин с содержанием серы до 150 мг на кг и дизельное топливо с содержанием серы до 350 мг на кг соответствуют стандарту "Евро-3". Это в 15 и в 35 раз выше, чем допустимый показатель для нормы "Евро-5" - 10 мг серы на кг. Выпускать такое топливо разрешается только на внутренний рынок РФ, в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продажа такого топлива запрещена.

Повышенное содержание серы может ускорять износ двигателей, катализаторов и выхлопных систем современных автомобилей, а также негативно влиять на здоровье людей. Украина усилила атаки беспилотников на объекты, обеспечивающие поставки топлива армии РФ, в частности, на НПЗ и порты. В ответ на удары России по энергетической и другой гражданской инфраструктуре Украины, Киев усилил атаки беспилотников на объекты, обеспечивающие поставки топлива армии РФ, в частности, на НПЗ и порты. Власти России обещают "системные удары" по Киеву, а Украина усиливает атаки по российским НПЗ.

Европа готовится к эскалации - обсуждают, кто под угрозой, в каком направлении смотрит Москва, говоря об "ударах по центрам решений". Производство топлива в России падает из-за ударов украинских дронов по НПЗ. Сезонный рост спроса на бензин и дизель может спровоцировать острый кризис





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