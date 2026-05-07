В России вводится уголовная ответственность за незаконный майнинг криптовалют

Правительство РФ предлагает ужесточить наказание за майнинг без регистрации и в запрещенных регионах, приравнивая такие действия к хищению энергетических ресурсов.

В условиях стремительной цифровизации глобальной экономики и растущей популярности децентрализованных финансовых инструментов, правительство Российской Федерации приняло решение о необходимости установления более жесткого контроля над процессом добычи криптовалют.

В конце марта в государственные органы был внесен соответствующий законопроект, который предполагает внесение существенных дополнений в Уголовный кодекс РФ. Основной целью данной инициативы является борьба с теневым сектором экономики, предотвращение несанкционированного использования энергетических мощностей страны и обеспечение прозрачности операций с цифровыми активами. Власти стремятся создать легальную инфраструктуру, в которой каждая майнинговая ферма будет находиться на учете, что позволит эффективно собирать налоги и контролировать нагрузку на электросети в различных регионах страны.

Согласно представленному документу, ответственность за нарушения в сфере криптомайнинга будет дифференцированной и зависеть от степени причиненного вреда. В случаях, когда незаконная деятельность привела к причинению крупного ущерба, закон предусматривает серьезные санкции. Нарушителям может грозить денежный штраф в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, либо взыскание в размере всего дохода, полученного осужденным за период до двух лет. Кроме того, законопроект предусматривает возможность назначения обязательных работ на срок до двадцати суток или принудительных работ на срок до двух лет.

Такие меры направлены на то, чтобы сделать нелегальную добычу монет экономически невыгодной и стимулировать предпринимателей перейти в правовое поле. Особое внимание в новом законопроекте уделяется наиболее тяжким формам правонарушений. Если преступление было совершено организованной группой лиц или повлекло за собой особо крупный ущерб, меры наказания становятся значительно более суровыми. В таких ситуациях сумма штрафа может вырасти до двух миллионов пятисот тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы может составить до пяти лет.

Дополнительно суд вправе назначить штраф в размере до четырехсот тысяч рублей или конфисковать доход, полученный за период до шести месяцев. Жесткость этих мер объясняется тем, что масштабные незаконные фермы зачастую используют сложные схемы обхода учета электроэнергии, что наносит колоссальный урон энергетической инфраструктуре и государственному бюджету. Представители Министерства энергетики отмечают, что полноценный переход к уголовной ответственности за нелегальный майнинг ожидается к 2026 году. Стратегия внедрения новых норм предполагает поэтапный подход, чтобы бизнес успел адаптироваться к новым условиям.

На первом этапе будет применяться административная ответственность, что позволит владельцам оборудования легализовать свою деятельность и зарегистрироваться в соответствующих реестрах. Лишь при повторных нарушениях или в случае полного игнорирования требований закона будет задействован механизм уголовного преследования. Замминистра энергетики подчеркнул, что нелегальный майнинг фактически приравнивается к хищению энергетических ресурсов, что в любом случае должно быть строго наказуемо в рамках закона. Министерство юстиции уже подготовило детальный законопроект о введении уголовной ответственности за майнинг цифровой валюты без обязательного включения в специальный реестр.

Теперь деятельность по добыче активов без государственной регистрации будет считаться противоправной. Это особенно актуально для тех регионов, где правительство ввело прямой запрет на майнинг из-за критического износа электросетей или дефицита энергии. Таким образом, государство стремится полностью ликвидировать 'серые' зоны в индустрии цифровых валют, обеспечивая баланс между технологическим развитием и национальной энергетической безопасностью. Внедрение данных мер позволит государству не только бороться с преступностью, но и использовать потенциал криптоиндустрии для законного экономического роста





