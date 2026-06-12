Законопроект о выделении государственных субсидий на строительство дорог внутри садовых товариществ необходим для снятия социального напряжения и предотвращения разрушения инфраструктуры. Эксперты подсчитали, что стоимость строительства одного километра дороги переходного типа составляет от трех до пяти миллионов рублей. Для садового товарищества из ста участков это означает единовременный взнос в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей с каждого дома.

В России могут выделить субсидии на строительство дорог внутри садовых товариществ. Это поможет снять социальное напряжение и предотвратить разрушение инфраструктуры. По расчетам экономистов стоимость строительства одного километра дороги переходного типа составляет от трех до пяти миллионов рублей.

Для садового товарищества из ста участков это означает единовременный взнос в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей с каждого дома. Значительная часть садовых объединений расположена в дотационных регионах, где средний ежегодный членский взнос едва покрывает вывоз мусора и оплату электроэнергии. Ресурса на капитальное строительство у таких товариществ нет, а сбор целевых взносов регулярно срывается из-за отсутствия кворума и острых конфликтов между сезонниками и постоянными жителями.

В странах с развитым местным самоуправлением дороги в садовых товариществах переводятся в разряд муниципальных с механизмом софинансирования через кооперативы. Россия уже имела успешный опыт субсидирования инфраструктуры в девяностые годы, который показал рост благоустройства и собираемости налогов. Судебная практика исходит из того, что понудить муниципальное образование отремонтировать внутрипоселковые пути невозможно без сложной землеустроительной экспертизы. Иски садоводов к администрациям оставляют без удовлетворения, если не удастся доказать факт использования трассы неопределенным кругом лиц.

Адвокат Алексей Журавлев отметил, что в странах с развитым местным самоуправлением дороги в садовых товариществах переводятся в разряд муниципальных с механизмом софинансирования через кооперативы. Это будет способствовать снятию социального напряжения и предотвращению разрушения инфраструктуры





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