В России предложено ввести «пятую четверть» для развития творческих навыков школьников

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой по увеличению продолжительности учебного года на две недели, создав «пятую четверть» для творческих занятий школьников. Эта дополнительная четверть, по мнению Гриба, должна быть посвящена не оценкам, а развитию креативности, робототехники, художественному и музыкальному творчеству, на что часто не хватает времени в течение учебного года. Предлагается, чтобы первые две недели июня были использованы для таких занятий, при условии достойной оплаты труда учителей.

В Общественной палате Российской Федерации обсуждается инициатива по внесению изменений в структуру учебного года, направленных на обогащение школьной программы и развитие творческих способностей учащихся. Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб выступил с предложением увеличить продолжительность учебного года на две недели, введя так называемую «пятую четверть».

Эта дополнительная учебная четверть, по замыслу инициатора, должна быть посвящена не традиционным оценкам и проверке знаний, а всестороннему развитию творческого потенциала школьников. Гриб полагает, что летние каникулы в России, которые в настоящее время длятся более трех месяцев, предоставляют возможность для такого эксперимента. Предлагается использовать первые две недели июня для организации разнообразных творческих занятий, на которые в течение основной части учебного года зачастую не хватает времени из-за интенсивной академической нагрузки. Это позволило бы школьникам раскрыть свои таланты в таких областях, как робототехника, художественное и музыкальное творчество, а также другие креативные направления. Особое внимание уделяется вопросу оплаты труда педагогов, которые будут задействованы в проведении этих дополнительных занятий. Гриб подчеркнул, что учителя должны получать достойное вознаграждение за свою работу в рамках «пятой четверти», что станет стимулом для их вовлеченности и профессионального роста. Подобная реорганизация образовательного процесса призвана не только расширить спектр доступных школьникам занятий, но и сделать обучение более привлекательным и мотивирующим. Это также может способствовать более плавному переходу от учебной деятельности к летнему отдыху, снижая так называемый «летний откат» в знаниях и навыках, который часто наблюдается после продолжительных каникул. Важно отметить, что данная инициатива находится на стадии обсуждения и требует дальнейшей проработки с учетом мнения педагогического сообщества, родителей и самих учащихся. Необходимо провести анализ потенциальных сложностей, связанных с организацией, финансированием и методическим обеспечением таких творческих четвертей. Тем не менее, сама идея направлена на поиск новых, более эффективных подходов к образованию, отвечающих современным вызовам и потребностям развития личности. Это отражает общую тенденцию к поиску гибких и адаптивных моделей образования, способных удовлетворять разнообразные интересы и способности каждого ребенка. В контексте этой дискуссии, председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко ранее озвучил информацию о продолжительности летних каникул в 2026 году. По его данным, российские школьники будут отдыхать в общей сложности 97 дней: пять дней в мае и 92 дня в течение трех летних месяцев. Эта цифра подчеркивает длительность летнего отдыха, что, в свою очередь, делает предложение о «пятой четверти» более актуальным и обоснованным с точки зрения использования имеющегося времени. Таким образом, предложение Владислава Гриба является частью более широкого обсуждения путей совершенствования российской системы образования, стремясь сделать ее более творческой, гибкой и ориентированной на всестороннее развитие подрастающего поколения





