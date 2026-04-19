Head Topics

В России предложено ввести «пятую четверть» для развития творческих навыков школьников

Образование News

📆4/19/2026 4:37 AM
📰Известия
144 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 78% · Publisher: 51%

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой по увеличению продолжительности учебного года на две недели, создав «пятую четверть» для творческих занятий школьников. Эта дополнительная четверть, по мнению Гриба, должна быть посвящена не оценкам, а развитию креативности, робототехники, художественному и музыкальному творчеству, на что часто не хватает времени в течение учебного года. Предлагается, чтобы первые две недели июня были использованы для таких занятий, при условии достойной оплаты труда учителей.

В Общественной палате Российской Федерации обсуждается инициатива по внесению изменений в структуру учебного года, направленных на обогащение школьной программы и развитие творческих способностей учащихся. Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб выступил с предложением увеличить продолжительность учебного года на две недели, введя так называемую «пятую четверть».

Эта дополнительная учебная четверть, по замыслу инициатора, должна быть посвящена не традиционным оценкам и проверке знаний, а всестороннему развитию творческого потенциала школьников. Гриб полагает, что летние каникулы в России, которые в настоящее время длятся более трех месяцев, предоставляют возможность для такого эксперимента. Предлагается использовать первые две недели июня для организации разнообразных творческих занятий, на которые в течение основной части учебного года зачастую не хватает времени из-за интенсивной академической нагрузки. Это позволило бы школьникам раскрыть свои таланты в таких областях, как робототехника, художественное и музыкальное творчество, а также другие креативные направления. Особое внимание уделяется вопросу оплаты труда педагогов, которые будут задействованы в проведении этих дополнительных занятий. Гриб подчеркнул, что учителя должны получать достойное вознаграждение за свою работу в рамках «пятой четверти», что станет стимулом для их вовлеченности и профессионального роста. Подобная реорганизация образовательного процесса призвана не только расширить спектр доступных школьникам занятий, но и сделать обучение более привлекательным и мотивирующим. Это также может способствовать более плавному переходу от учебной деятельности к летнему отдыху, снижая так называемый «летний откат» в знаниях и навыках, который часто наблюдается после продолжительных каникул. Важно отметить, что данная инициатива находится на стадии обсуждения и требует дальнейшей проработки с учетом мнения педагогического сообщества, родителей и самих учащихся. Необходимо провести анализ потенциальных сложностей, связанных с организацией, финансированием и методическим обеспечением таких творческих четвертей. Тем не менее, сама идея направлена на поиск новых, более эффективных подходов к образованию, отвечающих современным вызовам и потребностям развития личности. Это отражает общую тенденцию к поиску гибких и адаптивных моделей образования, способных удовлетворять разнообразные интересы и способности каждого ребенка. В контексте этой дискуссии, председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко ранее озвучил информацию о продолжительности летних каникул в 2026 году. По его данным, российские школьники будут отдыхать в общей сложности 97 дней: пять дней в мае и 92 дня в течение трех летних месяцев. Эта цифра подчеркивает длительность летнего отдыха, что, в свою очередь, делает предложение о «пятой четверти» более актуальным и обоснованным с точки зрения использования имеющегося времени. Таким образом, предложение Владислава Гриба является частью более широкого обсуждения путей совершенствования российской системы образования, стремясь сделать ее более творческой, гибкой и ориентированной на всестороннее развитие подрастающего поколения

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-19 07:37:08