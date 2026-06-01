В России вступили в силу новые законы, которые коснулись различных аспектов жизни граждан и военнослужащих. Согласно одному из законов, участники специальной военной операции, заключившие контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, и их супруги освобождаются от обязательств по просроченным кредитам. Кроме того, семьи участников специальной военной операции освобождаются от уплаты государственной пошлины за регистрацию наследуемых транспортных средств.

Аналогичная норма для тех, кто имел долги, уже вводилась в 2024 году. Кроме того, семьи участников специальной военной операции освобождаются от уплаты государственной пошлины за регистрацию наследуемых транспортных средств. Договоры аренды или безвозмездного пользования земельными участками, которые предоставлены участникам СВО органами государственной власти или местного самоуправления, автоматически продлятся на неопределенный срок. В России также вступил в силу закон, который наделяет таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным аппаратам для защиты своих объектов и находящихся на них лиц.

Кроме того, Вооруженные Силы РФ могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых наша страна не участвует. В России также вступил в силу закон, который уточняет порядок и сроки рассмотрения заявлений о внесении изменений в реестр уполномоченных экономических операторов, который дает право на льготы.

Кроме того, один из родителей или детей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы, продолжающего военную службу и не состоящего в браке, получит право на предоставление отпуска одновременно с ним. В России также вступил в силу закон, который дополняет виды деятельности, имеющие стратегическое значение, пользованием определенными участками недр и производством рыбной продукции. Сделки по приобретению иностранным инвестором активов и акций таких предприятий будут проходить согласование со специальной правительственной комиссией.

Кроме того, обязательной государственной геномной регистрации будут подлежать военнослужащие, сотрудники войск национальной гвардии, органов внутренних дел, направляемые для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях. В России также вступил в силу закон, который позволяет суду выносить решения о заключении под стражу на срок до 30 суток осужденных, уклоняющихся от отбывания принудительных работ. Кроме того, запрещается оборот гражданского и служебного длинноствольного оружия с длиной ствола менее 30 см и общей длиной менее 70 см.

Уточнены ограничения хранения и использования спортивного оружия вне спортивных объектов. В России также вступил в силу закон, который ограничивает возможность перевода осужденных, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии экстремизма, иностранных граждан и лиц без гражданства в другие колонии. Кроме того, эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства продлен до 31 декабря 2027 года





