В России задержан мужчина, подозреваемый в содействии мошенникам в хищении 300 миллионов рублей у семей участников специальной военной операции

Правоохранительные органы России задержали мужчину, которого подозревают в том, что он содействовал мошенникам в хищении 300 миллионов рублей у семей участников специальной военной операции.

В правоохранительных органах России задержан мужчина, которого подозревают в содействии мошенникам в хищении 300 миллионов рублей у семей участников специальной военной операции. Сотрудник ФСБ сообщил, что мужчина, житель Волгоград а, сотрудничал с представителем одного из подразделений ВСУ и занимался активацией сим-карт, регистрацией электронных кошельков и получением, хранением, администрированием и пересылкой специализированного телекоммуникационного оборудования.

Это оборудование использовалось для обмана близких родственников российских бойцов, пропавших без вести или оказавшихся в плену. Следователи возбудили уголовные дела против мужчины по статьям о пособничестве преступлению и о заведомо ложном сообщении о теракте. Напомним, что за первые месяцы 2026 года силовики в России изъяли более 52 сим-бокса и 8212 сим-карт у пособников украинских колл-центров. Используя это оборудование, злоумышленники могли анонимно связываться с россиянами, маскируя номера под местные.

В Волгоградской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к государственной измене. Правоохранительные органы России задержали мужчину, которого подозревают в том, что он содействовал мошенникам в хищении 300 миллионов рублей у семей участников специальной военной операции. В частности, эта деятельность была связана с обманом близких родственников российских бойцов, пропавших без вести или оказавшихся в плену. Подчёркивается, что против мужчины следователи возбудили уголовные дела по статьям о пособничестве преступлению и о заведомо ложном сообщении о теракте.





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