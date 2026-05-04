В России растет спрос на переобучение: искусственный интеллект и рабочие профессии востребованы больше всего

В России фиксируется устойчивый рост интереса к переобучению кадров. По данным Минтруда, на программы в рамках нацпроекта «Кадры» подано более 84 тыс. заявок, что на треть превышает показатель прошлого года. Наибольшим спросом пользуются направления, связанные с искусственным интеллектом, а также рабочие специальности. Работодатели активизировали набор на позиции с возможностью предварительного обучения, что повышает интерес соискателей к вакансиям.

Особенно востребованы направления, связанные с искусственным интеллектом, однако сохраняется стабильный спрос и на рабочие специальности, такие как сварщики и машинисты насосных станций. Одновременно работодатели активно набирают сотрудников с возможностью предварительного обучения, что, по мнению аналитиков, увеличивает интерес соискателей к вакансиям в два-четыре раза. В 2025 году благодаря нацпроекту «Кадры» новые профессиональные знания получили около 119 тысяч человек. С начала текущего года на программы бесплатного переобучения подано более 84 тысяч заявок, что свидетельствует о росте интереса примерно на треть.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что эта мера поддержки пользуется спросом не только у граждан, но и у работодателей, которые подключают свои корпоративные центры и обучают сотрудников под свои задачи. В 2026 году к проекту присоединились 190 корпоративных и базовых образовательных организаций. На платформе «Работа России» доступно более 5,7 тысяч программ по 213 профессиям, среди которых наиболее популярны те, что помогают приобрести цифровые навыки, а также социальные и рабочие профессии.

Больше всего заявок на переобучение поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Самарской и Иркутской областей. В Москве лидирует программа «Работа с системами искусственного интеллекта», в Санкт-Петербурге и Иркутской области — «1С-разработчик», в Татарстане — «Помощник по уходу (няня)», в Самарской области — «Специалист по информационным системам и программированию». В Томской области популярна программа «Оператор БПЛА», в ДНР и ЛНР — «Машинист насосных установок», а в Курганской — «Медицинская сестра».

Мужчины чаще выбирают программы «1С-разработчик», «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» и «Оператор беспилотных авиационных систем», а женщины — «Специалист по работе с системами искусственного интеллекта», «Внедрение и использование нейросетей в организации» и «Помощник по уходу». Операторами переобучения выступают Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт развития профессионального образования и ВНИИ труда.

Эксперты отмечают, что рост интереса к переподготовке обусловлен низкой безработицей и конкуренцией за сотрудников, что приводит к росту зарплат в отдельных отраслях. Ведущий научный сотрудник дирекции приоритетных образовательных инициатив общеакадемического факультета Президентской академии (РАНХиГС) Ринат Файзуллин подчеркнул, что человек сам начинает интересоваться возможностями сменить профессию на более высокооплачиваемую или получить дополнительную квалификацию. Эксперт Президентской академии (РАНХигС) Татьяна Подольская добавила, что рост интереса обусловлен жесткой необходимостью, а такие программы — это быстрый инструмент освоения недостающих компетенций под конкретные производственные задачи.

Она также отметила, что рынок труда РФ в 2026 году структурно трансформируется, и к 2030 году дефицит кадров может составить около 2,4 млн человек. При этом дисбаланс особенно заметен по отраслям: при избытке специалистов в сфере права и экономики сохраняется острая нехватка рабочих кадров и инженеров. Мотивация соискателей заключается в попытке конвертировать невостребованный диплом в ликвидную профессию. Работники видят, что бывшие офисные сотрудники успешно перетекают в реальный сектор или сферу услуг, и стремятся занять это место первыми.

Анализ спроса на переквалификацию говорит о том, что он носит прикладной и технологичный характер. Сейчас спрос желающих переобучиться разделяется на три ключевых блока: реальный сектор и оборона, цифровизация и социальная сфера и сервис. Последнее особенно актуально на фоне дефицита сиделок, специалистов в сфере туризма и гостиничного дела





