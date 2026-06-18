В России запускается профессиональный стандарт для писателей с 1 сентября 2026 года

Минцифры приняла новый стандарт, закрепляющий профессию писателя, чтобы усилить поддержку литературного процесса

В России с 1 сентября 2026 года начнёт действовать новый профессиональный стандарт , закрепляющий профессию писателя. Об этом сообщает отраслевой доклад Минцифры Книжный рынок России. Государственное учреждение отметил, что официальное признание профессии является одним из ключевых шагов по поддержке литературного процесса в стране.

Для многих писателей статус профессии давно считался необходимым, но только теперь он получает законную основу. Планируются мероприятия по обучению писателей новым требованиям и организации сертификационных центров по всей стране. Внутри стандарта прописаны требования, которые должен соблюдать специалист: уровень подготовки, минимальный объём произведений, наличие сертификата, условия работы с издательствами, авторскими правами и российским культурным регулированием. Также документ содержит рекомендации по оценке профессиональных компетенций, а также механизмы защиты интересов автора.

Следовательно, писатели получат более прозрачные правила работы на книжном рынке и права на интеллектуальную собственность. Данный стандарт также предусматривает систему оценки профессионального уровня, основанную на проверке портфолио и результатах обучения, что позволит писателям получать признание как среди издательств, так и среди читателей. Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин отмечал отсутствие официального статуса писателя в России и призывал законодательный орган закрепить профессию.

Он подчёркивал, что статус писателя требует отдельного регулирования, поскольку литературная работа связана с рынком книг, авторскими правами и культурной политикой. Теперь это мнение официально подтверждено, и многие представители союза выражают благодарность Минцифры за реализацию запроса фрилансеров, независимых авторов и издательских компаний. Ожидается, что закрепление профессии приведёт к росту качества литературных произведений, повышению уровня подработки для авторов, а также увеличению прозрачности финансовых потоков с книжных продаж и прав.

Кроме того, стандартизация поможет стране лучше участвовать в международных диалогах по вопросам авторских прав и продакшена. Писатели, получившие сертификат, смогут претендовать на государственные гранты, субсидии и участвовать в конкурсах, предусмотренных законодательством. В перспективе это открывает новые возможности для самиздатов и онлайн-изданий, позволяя им легально оформлять свои работы, снимать публикацию периодов, связанные с интеллектуальной собственностью





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