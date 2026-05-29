В России идет активный сезон слетков: что делать и что нельзя делать

В России идет активный сезон слетков. Птенцы , покидающие гнезда, учатся летать и исследуют мир. Однако люди, не разбирающиеся в этом природном явлении, но обладающие добрым сердцем, пытаются помочь птенцам, что категорически нельзя делать.

Набрав в пипетку воды, москвичка Ольга Куркова боязливо подносила ее к клюву нового жителя ее столичной двушки. Птенца и квартира, и опекун вызывали страх, но голод сильнее. Взять на себя такую ответственность Ольге пришлось по воле случая. Женщина услышала странные звуки в кустах под окнами дома и увидела беспомощного лежавшего на спине птенца вороны.

Принесли его в перчатках и поместили на балконе в коробку, где ему порезали свежую говядину и клали в клювик. Однако орнитолог убедительно попросил срочно вернуть птенца под куст, выбрав перчатки поплотнее, иначе придется спасать саму благодетельницу. Вмешиваться и трогать таких пернатых крох крайне опасно и для них самих, и еще больше для спасителей. Гнезда могут быть на высоте даже 20 метров, и падение оттуда для птенцов безопасно.

Май - месяц слетков, и птенцы, выпадающие на землю, являются переносчиками смертельно опасных болезней. Бактериями кишит даже трогательный пушок неоперившегося стрижа. Орнитолог советует не трогать голубей и птенцов, которые являются переносчиками орнитоза, сальмонеллеза, птичьего гриппа и опасного гриба. Инфекции могут привести к инвалидности или даже летальному исходу. Лечение орнитоза в начальной стадии занимает месяцы





