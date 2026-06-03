В России снова распространяются слухи о возможной мобилизации осенью 2026 года

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном интервью для aif.ru прокомментировал ситуацию. Он убежден, что Украинские колл-центры распространяют слухи о возможной мобилизации с целью поднятия градуса напряжения в обществе, посеять панические настроения, чтобы спровоцировать на какие-то действия, направленные на дестабилизацию нашего общества. Генерал Липовой убежден, что мобилизация в РФ пока не требуется. Пока ситуация находится под контролем. Слухи о повторной мобилизации идут уже несколько лет подряд, но слухи остаются слухами.

Москва, 3 июня - АиФ-Москва. В России вновь начали распространяться слухи о возможной мобилизации осенью 2026 года. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном интервью для aif.ru прокомментировал ситуацию.

Он убежден, что Украинские колл-центры распространяют слухи о возможной мобилизации с целью поднятия градуса напряжения в обществе, посеять панические настроения, чтобы спровоцировать на какие-то действия, направленные на дестабилизацию нашего общества. Генерал Липовой убежден, что мобилизация в РФ пока не требуется. Пока ситуация находится под контролем. Слухи о повторной мобилизации идут уже несколько лет подряд, но слухи остаются слухами.

Ранее казачий генерал Виктор Водолацкий заявил aif.ru об отсутствии необходимости повторной мобилизации в РФ. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года Указом Президента РФ № 647 в связи с проведением специальной военной операции. По заявлениям Минобороны РФ и Генерального штаба, основные мобилизационные мероприятия по призыву из запаса были завершены к ноябрю 2022 года. На сегодняшний день руководство страны не объявляло официально новую волну мобилизации.

В России продолжают распространяться слухи о возможной мобилизации осенью 2026 года. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой убежден, что Украинские колл-центры распространяют слухи о возможной мобилизации с целью поднятия градуса напряжения в обществе, посеять панические настроения, чтобы спровоцировать на какие-то действия, направленные на дестабилизацию нашего общества. Он также отметил, что слухи о повторной мобилизации идут уже несколько лет подряд, но слухи остаются слухами. Ранее казачий генерал Виктор Водолацкий заявил aif.ru об отсутствии необходимости повторной мобилизации в РФ.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года Указом Президента РФ № 647 в связи с проведением специальной военной операции. По заявлениям Минобороны РФ и Генерального штаба, основные мобилизационные мероприятия по призыву из запаса были завершены к ноябрю 2022 года. На сегодняшний день руководство страны не объявляло официально новую волну мобилизации. В России продолжают распространяться слухи о возможной мобилизации осенью 2026 года.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой убежден, что Украинские колл-центры распространяют слухи о возможной мобилизации с целью поднятия градуса напряжения в обществе, посеять панические настроения, чтобы спровоцировать на какие-то действия, направленные на дестабилизацию нашего общества. Он также отметил, что слухи о повторной мобилизации идут уже несколько лет подряд, но слухи остаются слухами. Ранее казачий генерал Виктор Водолацкий заявил aif.ru об отсутствии необходимости повторной мобилизации в РФ.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года Указом Президента РФ № 647 в связи с проведением специальной военной операции. По заявлениям Минобороны РФ и Генерального штаба, основные мобилизационные мероприятия по призыву из запаса были завершены к ноябрю 2022 года. На сегодняшний день руководство страны не объявляло официально новую волну мобилизации





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Мобилизация Россия Украина Сергей Липовой Виктор Водолацкий Частичная Мобилизация Специальная Военная Операция Минобороны РФ Генеральный Штаб

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