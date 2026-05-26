В России планируют за 10 лет построить 500 новых сухогрузов и танкеров, которые заменят старые суда. Деньги на новый флот собираются с судовладельцев.

В России собираются за 10 лет построить 500 сухогрузов и танкеров. Деньги на новый флот соберут с судовладельцев. Объединенная судостроительная корпорация ( ОСК ) должна за 10 лет построить 500 новых сухогрузов, контейнеровозов и танкеров, которые заменят старые суда.

Параметры программы замещения флота были согласованы на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова 30 апреля. В рамках этой программы до 2030 года собираются списать все суда «река-море» старше 40 лет, а для новых судов установить предельный возраст эксплуатации в 50 лет. Льготный лизинг новых судов сначала планировалось финансировать из бюджета (обсуждалась сумма 290 миллиардов рублей в 2026–2030 годах). Также были планы создать механизм господдержки.

Однако теперь предлагается заменить бюджетное финансирование инвестсбором, рассказал источник. По его словам, сбор будет состоять из двух надбавок: к тарифу на освидетельствование судов (возрастом до 30 лет и старше) и к портовому сбору за тонну перевезенного груза. За счет этого правительство планирует собрать 210 миллиардов рублей в 2026–2030 годах. Финансовые параметры сбора должны рассмотреть Минпромторг с профильными ведомствами, а также с Российской палатой судоходства и ОСК.

Если деньги собрать не удастся, недозагруженные предприятия окажутся под угрозой закрытия — Минпромторг и ОСК должны подготовить перечень судостроительных предприятий, которые могут быть законсервированы. По словам источника, среди грузоотправителей, главными пострадавшими от этой инициативы станут потребители. Он поясняет, что в таком случае большинство собственников флота уйдет с рынка, и для потребителей это «выльется либо в удорожание услуг оставшихся, либо в переход на другой, более дорогой вид транспорта»





meduzaproject / 🏆 10. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Россия Сухогрузы Танкеры ОСК Финансирование Господдержка

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Новости НТВ: 10 тем для обсужденияЭтот JSON-объект содержит 10 тем для обсуждения из новостей, которые были показаны на телеканале НТВ.

Read more »

Численность миротворческих сил достигла самой низкой отметки за последние 25 летСтокгольмский международный институт исследования проблем мира опубликовал доклад о снижении численности миротворческих сил на 49% за последние 10 лет, достигнув самой низкой отметки за последние 25 лет.

Read more »

Гвардиола выступил с трогательной речью, где попрощался с «Ман Сити» после 10 лет работыГвардиола выступил с трогательной речью, где попрощался с «Ман Сити» после 10 лет работы

Read more »

52-летний Бьорндален обогнал члена сборной Норвегии по биатлону! Как это случилось?В забеге на 10 км Уле-Эйнар расправился с чемпионом Олимпиады-2026 Йоханнесом Дале-Шевдалом. Но всех их победил парень из Бурунди.

Read more »

Последний звонок 25 мая: 10 архивных фото времён СССР, от которых щемит сердцеПоследний звонок многие вспоминают даже спустя десятилетия: запах школьного коридора, объятия одноклассников и тревогу перед будущим. Life.ru показывает 10 архивных фото СССР, от которых накрывает ностальгия.

Read more »

Ученые: население Эстонии может сократиться почти вдвое к концу векаЗа последние два года в стране родились менее 10 тыс. детей, сообщили в Таллиннском университете.

Read more »