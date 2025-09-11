В России обсуждается повышение НДС до 22%

Издание The Bell сообщает, что правительство России обсуждает повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, чтобы компенсировать растущий дефицит бюджета, вызванный военными расходами.

В российской правительственной среде обсуждается возможность повышения налогов в связи с растущим дефицитом бюджета, спровоцированным военными расходами, сообщает издание The Bell со ссылкой на свои источники. По словам одного из собеседников издания, повышение налогов неизбежно. Как один из наиболее вероятных вариантов рассматривается увеличение налога на добавленную стоимость ( НДС ) с нынешних 20% до 22%.

При этом, как заявляют источники, социальные категории товаров будут исключены из повышения. В числе других рассматриваемых вариантов упоминается повышение налога на прибыль и налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Напомним, что с 1 января 2025 года налог на прибыль уже повышен с 20% до 25%. Окончательное решение по поводу повышения налогов, по информации издания, еще не принято, однако источники The Bell не видят альтернативы подобному решению. Проект бюджета на следующий год, как правило, представляется в Государственной Думе в конце сентября.НДС – это потребительский налог, который включается в цену каждого продукта. В последний раз в России НДС повышался с января 2019 года - с 18% до 20%. Журналисты издания отмечают, что НДС является ключевым налогом для федерального бюджета, так как в 2024 году вместе с налогом на добычу полезных ископаемых он обеспечил 70% поступлений в бюджет





