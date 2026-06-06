Рост числа расследований в отношении персонала несовершеннолетних спортсменов вызвал обеспокоенность среди руководства РУСАДА. Директор ЦСП заявил, что Трусова и Валиева не попали на ставку в Центре спортивной подготовки, но имеют право отбираться на любые соревнования.

В РУСАДА заявили о росте числа расследований в отношении персонала несовершеннолетних спорт сменов. Если за весь 2025 год было открыто 9 подобных расследований, то за пять месяцев 2026 года уже 13.

Это означает, что количество открытых расследований в отношении персонала несовершеннолетних спортсменов увеличилось на 44% по сравнению с предыдущим годом. Рост числа расследований вызвал обеспокоенность среди руководства РУСАДА, которое заявило, что это является серьезной проблемой для спорта. Директор ЦСП заявил, что Трусова и Валиева не попали на ставку в Центре спортивной подготовки, но имеют право отбираться на любые соревнования. Это означает, что они могут продолжать выступать на международных соревнованиях, даже если их включение в состав сборной России является предметом споров.

В то же время, некоторые эксперты заявили, что включение Валиевой и Трусовой в состав сборной России является неуместным, поскольку они не соответствуют установленным требованиям. Например, Илья Авербух заявил, что включение Валиевой и Трусовой в состав сборной России является неуместным, поскольку они не соответствуют установленным требованиям. Антон Сихарулидзе заявил, что ФФККР с уважением относится к тому, что делает Ришо, но не может комментировать конкретные случаи.

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