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В Пушкино произошел хлопок газового баллона на территории пожарной части

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В Пушкино произошел хлопок газового баллона на территории пожарной части
ПушкиноХлопок Газового БаллонаПожарная Часть
📆6/4/2026 8:16 PM
📰lifenews_ru
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В подмосковном городе Пушкино произошел хлопок газового баллона на территории пожарной части. В результате происшествия погиб один человек, еще один человек - сотрудник подразделения - получил травмы и был доставлен в больницу.

В подмосковном городе Пушкино произошел хлопок газового баллона на территории пожарной части. В результате происшествия погиб один человек, еще один человек - сотрудник подразделения - получил травмы и был доставлен в больницу.

Об этом в экстренные службы поступила информация о том, что на территории одной из пожарных частей г. Пушкино произошел хлопок газового баллона. В результате произошедшего 60-летний местный житель скончался на месте. Также с травмами в больницу госпитализирован сотрудник пожарной части.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). На месте работают следователи и криминалисты. В Октябрьском районе Новосибирска произошло происшествие с бытовым газовым оборудованием, пострадали три человека.

Инцидент зафиксировали на улице Большевистской в административном помещении. В комнате случилась разгерметизация емкости с топливом. Мощный хлопок привел к повреждению потолочных конструкций и находившейся поблизости офисной техники. В результате случившегося есть пострадавшие - предварительно сообщается о трех людях, получивших различные травмы. Среди них оказался и подросток

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Пушкино Хлопок Газового Баллона Пожарная Часть Происшествие Травмы

 

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