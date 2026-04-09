В Приморье задержан мужчина по подозрению в финансировании ВСУ и госизмене

В Приморье задержан мужчина по подозрению в финансировании ВСУ и госизмене
📆4/9/2026 6:27 AM
📰Известия
УФСБ России по Приморскому краю задержало местного жителя по обвинению в финансировании украинских вооруженных сил и государственной измене. Мужчина приобретал виртуальную валюту для закупки экипировки и средств поражения для ВСУ. Также сообщается о задержании в Астрахани за призывы к терроризму.

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю (У ФСБ России по Приморскому краю) сообщило о задержании местного жителя, родившегося в 1998 году, по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины ( ВСУ ) и государственной измене. Об этом стало известно 8 апреля из официального сообщения пресс-службы антитеррористической комиссии региона, опубликованного в Telegram-канале.

В сообщении подчеркивается, что задержанный неоднократно совершал действия по приобретению виртуальной валюты через иностранные интернет-мессенджеры. Эти средства, согласно данным следствия, направлялись на приобретение экипировки и средств поражения для вооруженных подразделений Украины. Действия мужчины квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, ему предъявлены обвинения по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за финансирование терроризма, а также по статье 275 УК РФ, касающейся государственной измены. Важно отметить, что в ходе следственных мероприятий задержанный выразил раскаяние в содеянном, что может быть учтено при вынесении приговора. На данный момент оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление возможных соучастников преступной деятельности. Следствие тщательно изучает все детали, включая каналы финансирования, получателей средств и мотивацию подозреваемого. Это необходимо для всестороннего и объективного расследования. \В связи с задержанием УФСБ России по Приморскому краю, следует обратить внимание на активизацию деятельности украинских радикальных группировок в сети Интернет, направленной на вербовку российских граждан, в том числе несовершеннолетних. Преступники используют различные методы, включая манипуляции и обман, для привлечения доверчивых пользователей, особенно подростков. Эта тактика направлена на подрыв стабильности в стране и дестабилизацию обстановки. На фоне текущих событий в мире, подобные действия представляют особую опасность. Подобные инциденты подчеркивают необходимость усиления контроля за информацией, распространяемой в сети Интернет, а также повышения бдительности граждан. Это важно для предотвращения распространения дезинформации, пропаганды и экстремистских идей, которые могут привести к трагическим последствиям. Государственные органы активно работают над выявлением и пресечением деятельности, направленной на подрыв безопасности Российской Федерации. \Параллельно с этим, 6 апреля пресс-служба УФСБ Астраханской области сообщила о задержании местного жителя, подозреваемого в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, направленной против органов государственной власти России. В ходе расследования было установлено, что задержанный является сторонником украинского военизированного националистического объединения. Данный факт указывает на взаимосвязь между различными случаями, когда граждане Российской Федерации оказываются вовлечены в противоправную деятельность, направленную против интересов страны. Эти события свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к борьбе с терроризмом и экстремизмом, включающего в себя как оперативно-разыскные мероприятия, так и профилактическую работу по противодействию распространению радикальных идей. Важно подчеркнуть важность сотрудничества между различными государственными структурами, а также взаимодействие с общественными организациями, СМИ и населением в целом для эффективной борьбы с угрозами национальной безопасности. Особое внимание следует уделять обеспечению безопасности информационного пространства, так как именно через Интернет осуществляется основная вербовочная и пропагандистская деятельность экстремистских организаций

