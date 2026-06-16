В Подмосковье за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

Метеорологи зафиксировали в Московском регионе от 20 до 35 миллиметров осадков, что составляет от 26 до 53 процентов месячной нормы. Причиной служит циклон североатлантического происхождения, приносящий полярный воздух и дождевые тучи. Прогноз на ближайшие дни - прохладно, дождливо, с постепенным улучшением к концу недели.

В Московском регионе за последние 24 часа выпало более половины месячной нормы осадков, сообщает метеоролог Евгений Тишковец. По его данным, в Подмосковье наибольшее количество осадков зафиксировано в городе Дмитров, где выпало 35 миллиметров, что составляет 53 процента от планового уровня.

Немного меньше - 32 миллиметра - падали в Сергиевом Посаде, а в Клин и Талдом отметили 26 миллиметров. Солнечногорск получил 23 миллиметра, а в Кашире выпало 20 миллиметров. В столице измерения проводились на опорной станции ВДНХ, где зарегистрировано 12 миллиметров осадков. На территории города также были зафиксированы осадки в Строгине - 10 миллиметров, в Тушине - 14 миллиметров и в Бутове - 15 миллиметров, при общей месячной норме 77 миллиметров.

По словам специалиста, синоптическая ситуация в центральной части России в ближайшие сутки будет определяться тыловой частью циклона североатлантического происхождения. В атмосферу будут поступать порции свежего полярного воздуха, которые в сочетании с влажными потоками вызывают образование обширных дождевых облаков. Это объясняет резкое усиление влажности и увеличение количества осадков в регионе. Метеоролог указывает, что такие условия характерны для прохладных и дождливых периодов, когда на большую часть страны влияют переменные ветры, несущие как холодные, так и теплые воздушные массы.

Ранее метеоролог Александр Ильин предупреждал, что текущая рабочая неделя в Москве будет прохладной и дождливой. По его оценкам, в ближайшие дни температура будет держаться в пределах 12‑16 градусов, а осадки продолжат падать в виде дождя и моросящего дождя. Ожидается, что к концу недели ситуация начнет стабилизироваться, когда западные потоки ослабнут, а солнце начнет пробиваться сквозь облачность.

Жителям советуют готовиться к возможным переустановкам в графике улиц, использованию автомобильных дворников и зонтов, а также следить за обновлениями метеослужбы для получения актуальной информации о погоде





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